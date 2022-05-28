柳賢振在與大谷翔平的首次對決中取得完勝. May. 28, 2022 07:31. by 姜泓求 windup@donga.com. 柳賢振（35歲•多倫多藍鳥隊）在與日本的“棒球天才”大谷翔平（28歲•洛杉矶天使隊）的首次先發投手對決中取得了勝利，並斬獲了個人賽季第2勝。柳賢振作爲擊球手也三次面對“二刀流”大谷翔平，雖然讓對方出現一個四壞球上壘，但以無安打擋住了對方。 柳賢振在27日與美國職業棒球（MLB）洛杉矶天使隊的客場比賽中首發出場，在5局內以6個被安打、1個四壞球上壘、1個脫三振、失2分的成績帶領球隊以6比3取得了勝利。在取得個人本賽季第2勝（無敗）的同時，平均責任失分也從6.00降低到了5.48。自進軍MLB以來，柳賢振在與日本投手進行了5次先發對決後，終于取得了首場勝利。在當天比賽之前，柳賢振面對日本投手吞下了3場敗仗。 當天，柳賢振借助隊友喬治•斯普林格（33歲）在第1局上半局擊出的首發擊球手本壘打（1分）制造的率先得分，打出了十分不錯的開局。雖然在第3局下半局連續讓對方3個擊球手擊出安打，首次失分，但面對後續擊球手邁克•特勞特（31歲）和大谷翔平誘導出地滾球，以失2分的成績結束了該局。當天柳賢振的最高球速達到每小時90.3英裏（約145.3公裏），平均球速達到88.7英裏（約142.7公裏）。柳賢振當天混合了多種球種，面對擊球手。在65個投球中，四縫線快速球30個、變速球15個、卡特球和曲線球各10個。與賽季平均水平（40.8%）相比，直球運用比率（46%）略高。曲線球比重爲15%，低于平均水平（21%）。大谷翔平當天共消化了6局，取得了6個被安打（2個被本壘打）、1個四壞球上壘、10個脫三振、失5分的成績。這是他繼上月15日與得克薩斯騎警隊的比賽（3又三分之二局失6分）後，第二次投出低迷的球。當天他的最高球速爲97.6英裏（約157.1公裏），抓下10個三振，但也被對方擊出2個本壘打。 柳賢振在與擊球手大谷翔平的對決中也取得了勝利。柳賢振與作爲3號指定擊球手出場的大谷翔平在第1局下半局首次勝負對決中送出四壞球上壘，但在第3局下半局和第5局下半局的最後對決中，分別以內野地滾球和三振將對方淘汰出局。這是柳賢振當天制造的唯一一次三振出局。柳賢振在與特勞特的3次對決中也全部將對方淘汰出局，延續了天敵關系。截止到當天，特勞特在面對柳賢振時僅取得13次有效擊球、無安打的成績。3次當選美國聯盟最有價值球員（MVP）的特勞特，截止到27日，以1.065的OPS（出壘率+長打率），在MLB兩大聯盟所有擊球手中排名第一。 柳賢振在投球數不多（65個）的情況下，在第6局前從投手踏板上走下來，這一點令人遺憾。柳賢振在之前的出場（21日與辛辛那提紅人隊的比賽）中投出了78個球。

한국어