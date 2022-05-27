地方選舉開始事先投票……參與才能阻止歪曲民意. May. 27, 2022 07:48. . 6月1日地方選舉的事先投票從今天開始將進行兩天。朝野表示“只有投票才能獲勝”，爭先恐後地鼓勵事先投票。這是因為地方選舉的投票率低於總統選舉或國會選選舉，因此根據支持層參與多少投票，決定勝負的可能性更大。 拋開朝野的選舉戰略，地方選舉投票率低是個問題。1995年首次地方選舉時，投票率達到68.4%，此後投票率大多停留在50%出頭。在2018年地方選舉時，投票率達到60.2%，位居歷史第二，但10人中仍有4人回避投票。 好在引入事先投票制度後，地方選舉投票率逐漸上升。實際上，2014年地方選舉時在全國單位選舉中首次實施的事先投票，參與率逐漸提高，呈現出帶動全體投票率上升的趨勢。在今年3月9日總統選舉時，創下了36.9%的歷史最高事先投票率。新冠危機仍在持續，希望這次也能通過積極的事先投票行使參政權。 今年迎來第八次的地方選舉是不亞於總統選舉和國會選舉的重要選舉。這會對國民個人的日常生活產生更密切的影響。盡管如此，對地方選舉本身漠不關心或對各候選人的政策或前景沒有進行充分的討論，只講究是否支持特定政黨的“不要問投票”行為，事實上仍在延續。 其結果，廣域市、基礎團體長等因牽連到各種不正之風或不道德行為而不光彩地辭職的事例反復出現。特定政黨包攬團體長和地方議員的情況也經常發生。也有很多人批評說，資格和力量不足的人左右了地方政治。《東亞日報》的分析結果顯示，參加此次地方選舉的基礎團體長候選人中，每5名中就有2名有過酒後駕駛、施暴、受賄等前科。 只有比較、研究各政黨的路線和候選人的資質，積極參與投票，地方自治才能復活。如果投票率低，由組織能力決定勝負的可能性必然增大。這會導致民意被歪曲。關心地方選舉、提高投票率是草根民主的關鍵。積極利用事先投票是簡單的方法。中央選管委也應該做好準備直至最後階段，避免卷入上次大選時“籮筐投票”等管理不善的爭議。

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