“托新冠肺炎疫情的福，世界可以在線享受韓國文化”. May. 27, 2022 07:49. by 金哉希 jetti@donga.com. “得益于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，世界可以在網上享受韓國的文化遺産。” 26日上午，在首爾中區的首爾皇家酒店見到的阿曼蘇丹國卡布斯大學教授穆罕默德•阿爾•阿姆裏強調說：“應該把新冠病毒帶來的危機轉化爲機會。”作爲藝術教育系專業教授的阿姆裏表示：“以新冠病毒爲契機，文化遺産的數字檔案館正在迅速建立。韓國也在推進文化遺産的數字化轉型以及各種文化活動的網上舉辦。爲了能讓世界人民享受韓國的文化，應該翻譯成英語等多種語言提供服務。” 阿姆裏教授23日作爲演講者出席了在首爾龍山區Blue Square舉行的第11屆世界文化藝術教育周“文化藝術教育國際研討會”，並以“阿曼的文化藝術教育現狀和新冠疫情以後的前景”爲主題進行了演講。在由文化體育觀光部主辦、韓國文化藝術教育振興院主管的此次研討會上，來自韓國、埃及、馬來西亞、阿曼、英國的文化藝術教育領域的5名專家以“後新冠肺炎時代的文化藝術教育，恢複和轉換”爲主題進行了演講。 阿姆裏教授強調說：“隨著非面對面教育的擴散，在見習非常重要的文化藝術教育上存在局限性，但更多的人可以接觸到文化藝術是機會。” 隨著各國因新冠病毒而苦惱非面對面溝通方式，阿曼的文化藝術教育也發生了巨大變化。他說：“新冠肺炎疫情以前大學的藝術教育大部分都是面對面授課，網上授課只有一兩個。從新冠疫情即將到來的2020年初開始，爲了能夠通過網絡聽課，我們花了很長時間教教授和學生技術，改變認識，但現在將線上和線下合並的方式的教育已經普及。” 對于隨著新冠病毒轉換爲風土病，面對面活動和教育的再次增加，阿姆裏教授預測：“線上和線下合並的雙軌制教育方式將保持均衡。”他說：“學生們經常參加的理論爲主的文化藝術教育最好采用在線進行、實習最好采用線下進行的複合型授課形式。”

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