針對“內閣沒有女性”的指責，尹錫悅指示：“剩下的部長和次官，優先考慮女性”. May. 27, 2022 07:50. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統26日提名首爾大學行政研究生院教授朴順愛（音，下同）為副總理兼教育部長候選人，提名前議員金承熙為保健福利部長候選人。隨著首爾大學藥學學院院長吳侑卿被提拔為次官級的食品醫藥品安全處處長，當天公布的人選名單全部由女性擔任。尹錫悅政府壹直被指責為清壹色的“首五男”（首爾大學、五十多歲、男性），其人選基調正在發生變化。 尹錫悅當天同時啟用女性專家擔任因金仁哲、鄭浩永辭任候選人而空缺的教育部長和福利部長候選人。到目前為止，已被任命的16個部長中，只有女性家庭部（金賢淑）、中小風險企業部（李英）、環境部（韓和珍）等3人是女性。如果兩名新候選人通過人事聽證會，18個部門中的5個部門將任命女性部長，第壹屆內閣中女性比率將上升到27.7%。這壹數值與標榜“女性部長30%”的文在寅政府第壹期內閣時期相同。 據悉，尹錫悅的意誌在當天的人選中起到了作用。據悉，尹錫悅最近向幕僚指示：“任命剩下的部長、次官時，要優先考慮女性，如果確實沒有，到時候再用男性。” 這顯示，此前標榜“以能力為中心”的人事安排，今後將考慮性別、地區均衡等多種因素，這意味著尹錫悅“不會進行分配或安排”的人事模式出現了變化。總統室高層相關人士表示：“在此基礎上，今後各部門室長、局長級的人選也將反映這種氛圍，”“（尹總統）希望任用更多的女性，並努力做到這壹點。” 出現變化的征兆是在最近。在24日的國會議長團邀請晚宴上，有人提出，“（對尹錫悅政府）感到遺憾的是性別矛盾”，尹錫悅馬上表示，“在公職人事安排中，將給予女性果斷的機會”，表明了改善意誌。尹錫悅還表示：“某女性公職候選人的評價稍微落後於其他候選人，壹名參謀說，‘因為是女性，沒有得到正確的評價，累積起來成了這樣’。當時壹下子就打起了精神。” 朝野反應不壹。國民力量黨中央選舉對策委員會發言人金亨東在評論中評價道：“她們都是各領域具有最高專業性的女性，因此意義深遠。”相反，共同民主黨保健福利委員們通過聲明批評稱：“考慮到國內外批評內閣人選中沒有女性，著急忙慌地提名了政界人士出身的女性。”

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