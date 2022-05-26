“任成宰因確診新冠肺炎獲得了充分休息，可能再次起飛”. May. 26, 2022 07:45. by 姜泓求 windup@donga.com. 因確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而暫時休息的韓國男子高爾夫的招牌選手任成宰（24歲•CJ大韓通運）時隔一個多月將展開實戰。 任成宰將參加27日在美國得克薩斯州沃思堡殖民地CC（70杆）舉行的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽查爾斯•施瓦布挑戰賽。任成宰自上月25日結束的蘇黎世精英賽後，時隔32天重返巡回賽賽場。 任成宰爲了參加由自己的贊助公司友利金融集團主辦的韓國職業高爾夫（KPGA）巡回賽新設大賽友利金融錦標賽，跳過了墨西哥公開賽等3個大賽。在友利金融錦標賽第1輪即將到來之際，因確診感染新冠肺炎，進入自我隔離狀態，因此放棄了參加23日結束的本賽季第二個大滿貫賽事PGA錦標賽。 任成宰從2019年開始一直參加查爾斯•施瓦布挑戰賽。雖然在2019年、2021年中途被淘汰，但在2020年並列位于第10位。本次比賽的冠軍獎金爲151.2萬美元（約19.1億韓元），總獎金爲840萬美元（約106億韓元）。PGA巡回賽方面還把任成宰的力量排名定爲第8位。PGA評價道：“（任成宰）確診新冠肺炎後，沒有參加上周殘酷的PGA錦標賽，算是獲得了充分的休息。”在此次PGA錦標賽上，因下雨、氣溫下降，很多選手都經曆了困難。 本次比賽賽前力量排名第一的是得克薩斯出身的喬丹•斯皮思（29歲）。包括2016年的冠軍在內，他還三次獲得亞軍，在曆屆大賽中都取得了好成績，因此得到了很高的評價。此外，世界排名第1位的斯科蒂•舍夫勒（26歲•美國）、第4位的科林•森川（25歲•美國）等世界排名前15位的選手中有7人提交了出師表。

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