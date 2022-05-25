就算再給預算也不願意的學校……應該修改僵硬的教育撥款制度. May. 25, 2022 08:00. . 全國小學、初中、高中為制定突然增加的預算執行計劃而絞盡腦汁。今年分配給17個市道教育廳的教育撥款為65萬億韓元，但隨著超額稅收的增加，增加了11萬億韓元。如果加上去年剩下的預算，今年的撥款比去年增加了21萬億韓元，達到81萬億韓元，是歷史最大規模。國家面臨資金短缺，只有教育廳擔心資金泛濫。 教育廳去年也通過補充預算增加了6萬億韓元，因此對學校設施進行了改造，並購買了投影儀等備品。並不是因為必要，而是為了耗盡預算。但也有教育廳因無法控制剩余資金，向學生無償支付平板電腦或發放30萬韓元現金。今年的補充預算增加了壹倍，再加上新教育監的選舉和市道議會的批準日程，預算執行時間只有3個月，因此壓力很大。據說，教師們為了尋找花錢的地方，沒有時間準備上課，因此對增加的預算並不開心。有必要改變每次制定補充預算時自動分配撥款的方式。 從根本上說，即使不是補充預算，也要修改助長預算浪費的撥款制度。只能用於幼兒園和小學、初中教育的教育撥款與預算需求無關，設計為根據經濟規模而增加。今年的學生人數為532萬名，雖然比10年前減少了20%，但人均撥款達到1528萬韓元，增加了2.5倍。在經濟合作與發展組織36個成員國中，小學、初中、高中學生的人均教育費支出比重排在第壹位，大學排在第33位。這就是為什麽有人提議將剩余的教育撥款用於支援大學教育的原因。 副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬最近也在國會上表示，“我國對小學、初中、高中教育進行了比經合組織平均更多的財政支援，對高等教育的支援不足”，承認了改善撥款制度的必要性。由於低出生現象，學齡人口減少，相反，由於第四次產業革命和老齡化，高等人才和終身教育需求正在增加。為了能夠根據變化的教育需求有效地執行有限的預算，是時候重新設計已有50年的撥款制度了。

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