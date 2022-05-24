你的沈默. May. 24, 2022 07:44. . “別人說愛自由，但我喜歡服從。”這是韓龍雲寫的詩中的一句。評論家們認爲，這種服從不是他律的服從，而是自願服從；不是對低級價值或日本帝國主義權力的服從，而是對絕對者的真理、民族獨立等崇高價值的服從。雖然人類都說喜歡自由，但如果附加了自己的利害關系和責任，就會欣然將自由交給上、下或者指南手冊。爲了個人自由，制約他人的自由，犧牲他人自由，真是可笑。因此，服從絕對者的自由可能比個人爲了自己的利益而實行的自由更加自由和正義。 自由和服從在戰爭中也經常引起矛盾。是否應該盲從上級部隊的不當命令、錯誤的指示？雖然到上午爲止還是正確的指示，但是瞬間變成錯誤指示的情況在戰場上也很常見。在被稱爲第一次世界大戰最慘重的索姆河戰役時，一個英國軍隊中隊發現前方德軍的高地空著。正好在德軍爲交接而撤退的間隙，戰鬥打響了。但是，英軍中隊長的目標卻在別處，負責攻擊高地的中隊也在進攻中瓦解了。這種情況應該按照指示去做嗎？還是應該由現場指揮官斟酌決定目標？ 發展“任務導向指揮系統（Auftragstaktik）”的德軍說：“如果是我們的話，馬上就會前往高地。”也有反對意見。你知道有多少次因爲那個任務導向指揮系統而失敗的事例嗎？有人說，德軍起初總是奇特大膽，但在關鍵時刻失去方向感，驚慌失措是傳統，也是失敗的原因。任務導向指揮系統的本質也是對絕對價值的服從。其本質是領導的責任感。戰場情況發生劇變，任何指示都無法掩蓋突發情況。這時不要躲在指示和手冊裏，要盡到領導的責任。所以我喜歡任務導向指揮系統。希望不要再看到權限大、不承擔責任的領導人；不要再看到順應大衆感性、回避責任的領導人。曆史學家

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