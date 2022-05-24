“四方安全對話”今天在日本舉行峰會……創建牽制中國的5G民官協議機制. May. 24, 2022 07:46. by 東京=常駐記者 李尚勛 sanghun@donga.com. 日本《讀賣新聞》23日報道，預定於24日在日本東京舉行的美國、澳大利亞、印度、日本“四方安全對話”峰會上，為了擺脫5G移動通信、生物領域對中國的依賴，將就創建民官對話機制達成協議。 據《讀賣新聞》報道，四國首腦將發表的聯合聲明草案中，包含了5G和6G移動通信、生物技術相關產業界和政府參與的民官對話構想。 特別是，考慮到沒有企業可以應對5G通信設備領域世界第壹的中國華為，“四方機制”國家的民官將齊心協力，重點培養5G通信領域。 另外，四國首腦還決定在聯合聲明中明確規定，為利用生物技術，加強用於超高速計算機等的量子技術利用合作方案。據悉，政府還將把開放性、尊重人權等規定為“有關供應網的基本原則”。也就是說，將把存在新疆維吾爾人權侵害問題的中國排除在供應網之外。

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