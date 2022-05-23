去年希望捐贈器官的人超過17萬人. May. 23, 2022 07:55. by 柳根亨 noel@donga.com. 僅去年壹年，表示有意捐贈器官和人體組織的人就超過17萬名。 據保健福利部22日透露，去年器官及人體組織捐贈誌願者達到了17.5864萬名，比2020年（12.9644萬名）增加了4.6萬多名。具體來看，希望捐贈器官的人有8.8865萬名，捐贈人體組織有7.0068萬名，損贈造血幹細胞有1.6931萬名。 雖然捐贈申請者正在增加，但實際捐贈事例比主要國家少。去年腦死亡捐贈者為442例，比前壹年（478名）小幅減少。國內每100萬人中腦死亡捐贈率為9.22人，低於美國（38.03人）、西班牙（37.40人）、英國（18.68人）、德國（11.00人）。去年等待器官移植的人數為4.5830萬名，比前壹年（4.3182萬名）有所增加。福祉部相關人士表示：“對器官捐贈的認識變化並沒有延伸到實際捐贈的擴大。” 此外，福利部決定與韓國器官組織捐贈院、韓國職業足球聯盟壹起進行“與K聯賽壹起的器官捐贈活動”。國立器官組織血液管理院院長鄭永基（音）表示：“在迎來2022年世界杯之年之際，期待對足球的關心能夠延續到分享生命上。”

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