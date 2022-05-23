拜登：“韓美日維持緊密的三國合作非常重要”……今天美日首腦會談上討論“改善韓日關系”. May. 23, 2022 07:55. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 隨著尹錫悅總統和美國總統拜登在《韓美首腦聯合聲明》中強調韓美日三國合作的重要性，將於23日在東京舉行的美日首腦會談上，有關韓日關系改善的討論備受關註。有分析人士認為，隨著拜登針對日本實行的對韓出口限制作出發言，日本面臨無論以何種方式都要拿出解決方案的壓力。 韓美首腦21日在聯合聲明中表示：“在應對朝鮮挑戰、維護共同安全、加強以規範為基礎的國際秩序、有效應對共同經濟挑戰方面，強調了韓美日三國合作的重要性。”拜登當天在與尹錫悅的聯合記者會上，就改善韓日關系表示：“與尹總統壹般性地討論了該懸案，預計訪問日本時也將進行討論，”“重要的是韓美日在經濟、軍事上維持非常緊密的三方關系。” 拜登還表示：“應該有解決貿易壁壘的方法，我們正在非常深入地觀察這個問題。部分貿易壁壘是由前任者實施的。”雖然沒有說明是什麽樣的貿易壁壘，但韓日兩國都解釋說，這是指前日本首相安倍晉三作為2019年韓國強制動員勞動者賠償判決報復措施而提出的半導體材料出口限制。《讀賣新聞》分析說，拜登的發言是考慮到針對韓國的出口限制而做出的。 結束訪韓日程後，拜登22日下午5時抵達東京橫田美軍基地，開始了為期三天兩夜的訪日日程。拜登將於23日正式宣布成立由美國主導的對華包圍經濟協議體“印度太平洋經濟框架”。24日將舉行美國、印度、澳大利亞、日本“四國安全對話機制”（Qua誒）首腦會議，討論牽制中國的方案。 《金融時報》21日援引美國官員的話報道說，將在四國安全對話峰會上發表阻止中國非法捕撈的構想。報道說：“通過新系統，即使漁船關閉自動識別裝置時，美國和合作夥伴也可以監控非法捕撈。”

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