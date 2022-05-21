韓德洙人事批準案時隔47天獲得通過……希望成為引領朝野協治的總理. May. 21, 2022 07:29. . 韓國國會通過了國務總理候選人韓德洙的批準案。這距離提名已有47天。由此，好不容易避免了針對新政府首任國務總理的首次批準遭否決的事態。當初，共同民主黨內部“不合格”的強硬論占優勢，但在表決前在議員全體大會上經過壹番討論，最終確定了“贊成”的黨內結論。據說，擔心引發“扯新政府後腿”的穩健論得到了支持。 圍繞尹錫悅政府的首任總理批準問題，壹度出現強對強走向的朝野，在最後關頭找到了戲劇性的切入點，真是萬幸。特別是在尹錫悅總統在國會施政演說中囑咐超黨派合作後僅過壹天就強行任命法務部長韓東勛等刺激在野黨的情況下，共同民主黨通過“贊成”的黨內結論，就足以看出，為新政府邁出第壹步提供了助力。希望以此為契機，能夠打開合作之門。尹錫悅總統也應該撤回對卷入“拼爹”爭議的保健福利部長候選人鄭浩永的提名等，對在野黨的“部分協助”采取相應的措施。 尹錫悅總統表示：“從壹開始就是考慮到協治而提名的總理。”他在施政演說中表示：“真正的自由民主主義就是議會主義。”如果得不到167席的巨大在野黨的協助，新政府就無法正常運營國政，這是不爭的事實。共同民主黨不能處處反對和妨礙新政府的各種政策，但新政府也要增加與在野黨的溝通。 韓德洙被提名後，被評價為“老男孩”。有人指出，韓德洙雖然具備穩定領導首任內閣的經驗和力量，但與符合第四次產業革命時代的進取性、改革性的領導能力相距甚遠。他在辭去公職後，還從大型律師事務所收取高額咨詢費，受到了“前官禮遇”“旋轉門人事”的批評。 盡管如此，執政黨和在野黨之所以能夠通過國會批準關口，雖然有政治的算計在裏面，但更主要的，是因為輿論認為，新政府應該為迅速應對美中矛盾、物價利率匯率三高危機、像滾雪球壹樣越滾越大的國家債務和家庭負債等綜合危機創造條件。韓德洙壹刻也不能忘記這壹點。要按照自己的決心，積極跑動起來，發揮責任總理的作用，讓朝野達成協議，克服國內外危機。

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