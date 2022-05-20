韓國政府表示“考慮將法人稅率恢復原狀”……別磨磨嘰嘰，馬上降下來. May. 20, 2022 07:56. . 經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬18日在與中小企業的座談會上表示：“與發達國家相比，有必要改善和改革我國的法人稅率和體系。”他指出，文在寅政府時期將法人稅最高稅率從22%提高到25%，征稅區間從三個階段提高到四個階段，結果企業的負擔大幅加重。 近5年來，世界各國展開了提高企業競爭力的減稅競爭，但韓國卻因大企業增稅而逆道而行。受此影響，韓國的法人稅最高稅率比經濟合作與發展組織會員國的平均稅率高出3.5個百分點。與日本、臺灣、新加坡等韓國直接競爭的亞洲主要國家（地區）相比，稅率更高，企業競爭力處於下降狀態。與單壹稅率體系的大多數發達國家不同，韓國將課稅標準區間分為四個階段，唯獨給大企業帶來了較高的稅負。結果，三星電子的法人稅負擔水平是臺灣臺積電的2.5倍、美國英特爾公司的1.6倍。在全球市場上展開無限競爭的本國企業的腳腕上，政府自己填滿了沙袋。 法人稅是反映壹個國家企業環境的代表性標準。在適當水平的稅率和公平的征收體系下，企業通過積極的投資為經濟增長做出貢獻，但在懲罰性課稅結構下，不能期待這種良性循環。如果過度上調稅率，企業必然會減少雇傭，提高產品價格。相反，也有分析認為，如果將法人稅下調1個百分點，設備投資將增加3.6%。 在韓國經濟增長動力逐漸衰退的情況下，不能繼續維持阻礙企業活動的現法人稅體系。政府有必要向培養民間活力的方向迅速推進法人稅改革工作。在預定於今年7月修訂稅法時，應大幅下調法人稅率，同時出臺將課稅標準區間縮小到發達國家水平的方案。 雖然也有人擔心法人稅的下調會導致稅收減少，但從中長期來看，稅率下調會提高企業的生產效率，對國家的生計也會產生積極的效果。特別是對於進軍海外後正在考慮轉向國內的企業來說，下調法人稅將成為比任何對策更直接的誘因。希望新政府經濟組通過破格的企業減稅，邁出“民間主導經濟”的第壹步。

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