韓美同盟的擴張……技術-供應鏈也共同發展. May. 20, 2022 07:57. by 華盛頓=常駐記者文炳基、洪秀英記者 weappon@donga.com,gaea@donga.com. 在韓國總統尹錫悅和美國總統拜登的首次首腦會談上，韓美將正式表示，將兩國同盟從軍事安保同盟升級為經濟、尖端技術和供應網同盟。因此，新政府上臺後，韓美關系將超越局限於韓半島的遏制朝鮮同盟，升級為包括安保、經濟、尖端技術、供應網在內的全球同盟。拜登政府的全球同盟構想是加強共享民主價值的國家間經濟、尖端技術合作，將中國排除在世界供應網之外，因此重新定位韓中關系是不可避免的。 總統室相關人士在拜登總統訪韓前壹天的19日舉行的新聞發布會上表示：“要想管理好供應鏈，需要壹種（和美國的）供應鏈同盟體制。這是經濟安保的核心部分，”“與美國（以政治、軍事、安保為中心的）價值同盟正在轉變為技術同盟，我們正在共同合作。” 美國總統國家安全事務助理沙利文當地時間19日在新聞發布會上就韓美首腦會談表示：“從氣候、能源、技術到經濟增長和投資，將強調韓美全球同盟的真正本質。”沙利文表示：“拜登總統將與在美國投資數十億美元、創造數千個優質美國工作崗位的韓國技術及制造業領導人會面。” 沙利文就拜登韓日之行表示：“這是拜登總統首次訪問印度太平洋地區，是在緊要關頭（pivotal moment)實現的。”他還特別指出：“拜登總統將加強兩個核心安保同盟，深化活躍的經濟夥伴關系，制定與兩位民主同事共同走向21世紀的規範。”他還強調：“此次巡訪將展現拜登總統構想的印度太平洋戰略的全貌，從安保到經濟、技術、能源、基礎設施投資。”韓國總統室前壹天表示，以拜登總統訪韓為契機，將加強韓美技術同盟，韓國將加入美國主導的、旨在將中國排除在供應網之外的經濟聯合體“印度太平洋經濟框架”。 白宮表示，拜登不會訪問非軍事區。外交消息靈通人士表示：“拜登總統不想訪問副總統時期已經去過的非軍事區，而是想訪問新的地方。”分析認為，拜登不去非軍事區，而是選擇訪問京畿道平澤市的三星電子半導體工廠，是突出韓美尖端技術同盟的象征性行動。

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