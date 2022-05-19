超過100萬韓元的“皇帝股”消失……美國緊縮、中國封城等導致韓國股市萎縮. May. 19, 2022 07:55. by 朴民優 minwoo@donga.com. 由於美國的大幅度緊縮步伐和烏克蘭事態長期化等原因，韓國股市大幅萎縮，每股超過100萬韓元的“皇帝股”銷聲匿跡。 據韓國交易所18日透露，以當天收盤價為基準，韓國證券市場沒有出現每股超過100萬韓元的股票。去年共有5個項目超過100萬韓元。 目前股價最高的泰光產業以99萬韓元收盤，比前壹天下降0.6%。泰光產業在5月10日跌至100萬韓元以下後，壹直停留在100萬韓元線以下。與去年6月7日（130萬韓元）相比下降了23.8%。去年7月，LG生活健康股價飆升到177萬韓元，成為最高“皇帝股”，但當天跌至67.7萬韓元。與去年高點相比暴跌了61.8%。今年以來，隨著中國加強封鎖措施，對中國市場依賴度高的化妝品銷售受到了直接打擊。 去年2月加入“皇帝股”行列的LG化學在電池事業部門LG能源解決方案被淘汰後，與高點相比下降了壹半，降至51.2萬韓元。去年暫時超過100萬韓元的三星生物制劑（79.3萬韓元）和NC軟件（43.55萬韓元）也分別比高點下跌了21.6%和58.0%。

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