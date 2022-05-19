“土豪”地方權力“不要問”式的投票選出的現實，現在必須改變. May. 19, 2022 07:56. . 從今天開始，6月1日地方選舉拉開正式選舉運動。這是壹場為期13天的激戰。包括17個廣域團體長選舉在內，共有2324選區7616名候選人提交了出師表。此次地方選舉是總統選舉結束22天後舉行的。這是壹場重要選舉，其結果將對尹錫悅政府初期政局的走向產生巨大影響。 在此次地方選舉中，應該對地方議員此前表現出的不實議政活動進行冷靜的評價。經濟正義實踐聯合和慶北大學對2018年地方選舉中選出的廣域、基礎議員提出的條例案現狀進行分析的結果顯示，年均提議件數，廣域僅為2.99件，基礎僅為2.05件。地方議員最大的責任是條例案的制定和審議，但人均提議件數只有2~3件。特別是在2981名基礎議員中，年均條例提議件數不足1件的情況也占24.3%。這是令人寒心的地方議會的現狀。 地方議會對地區社會的影響力非常大，甚至可以使用土豪壹詞。制定地方稅相關條例或行政規則等，也可以阻止團體負責人的預算執行。如果不能進行符合其權限的議政活動，就不得不說是嚴重的稅金浪費。在國外，基礎議員大多是無報酬的名譽職位，但韓國卻不同。作為議政活動費等，年均可獲得4000萬韓元。地方議會不能成為不負責任的無風地帶。 導致地方議會幾乎沒有起到牽制團體長作用的結果的投票形態也是個問題。《東亞日報》從2010年起對地方選舉中首都圈廣域市道議員選舉結果進行了3次全面分析，結果顯示，團體長等特定政黨所屬的地方議員占據了過半議席。這是從喜歡的團體長到相同號碼的地方議員進行“排隊投票”的結果。地方議員的力量正在下降，再加上只重視團體長是否屬於同壹黨，因此地方議會將淪落為舉手表決器。 本來就因為激烈的朝野對抗構圖，政策和展望投票似乎已經消失。如果不能糾正地方議員的不實議政活動，就無法期待改善地區居民生活的結果。拋開候選人的方方面面和政策公約，只關註特定政黨好與壞的“不要問”投票，究竟要持續到什麽時候？現在應該通過清醒的投票改變這種舊態。

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