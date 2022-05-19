“持槍歹徒寫日記，堅定種族歧視信念”. May. 19, 2022 07:56. by 李恩澤 nabi@donga.com. “我人生中最糟糕的夜晚是在醫院急診室度過20個小時的2021年5月28日。當被問到從經濟學課程課題中退下來後想做的事情時，他寫下了‘殺人’和‘自殺’，結果把我送到了醫院。我不是開玩笑的。這是我真的想做的事情。” 居住在美國紐約州北部一個白人密集村的高中生佩頓•根德倫（當時17歲）于2021年12月9日打開電腦，寫下了這樣的日記。在學校孤身一人，與家人斷絕來往的他經常獨自回家玩遊戲或看YouTube視頻。對與這樣的他來說，寫日記表達憤怒的行爲無異于一種意識。 17日，美國《華爾街日報》（WSJ）獲取並報道了一天前在紐約州布法羅（水牛城）的超市用槍擊殺了10名黑人的根德倫的日記。日記中完整地記錄了他陷入陰謀論、偏執狂、暴力狀況的過程，更增添了衝擊。英國倫敦國王學院激進化國際研究中心（ICSR）拉詹•巴士拉博士分析說：“根德倫通過日記與自己對話，增加了種族歧視的信念”，“他的精神世界極度不穩定。” 在今年1月16日的日記中，根德倫這樣寫道，“去老表家玩了。睡一覺起來一看，除了我以外，沒有人戴口罩。這簡直讓人無法忍受。”他的強迫症傾向也越來越嚴重。“我失去了理性，從樹林中走回家。在地下室設置了路障，度過了幾天。” 今年以來，根德倫知道了上傳很多露骨地擁護種族歧視、各種陰謀論等文章的在線網站“4chan”。在電腦前度過了很多時間的根德倫，登陸4chan的時間越來越長，越來越沈迷于含有厭惡黑人的帖子。在本月5日的日記中，他寫道，“在4chan認識的人告訴我‘黑人在智力、感情方面十分低劣’。我變成了種族歧視主義者。” 最終決定殺害黑人的根德倫開始物色犯罪場所。今年3月16日，他在日記中寫道，“到此次犯罪場所布法羅Tops超市，觀察了黑人及白人顧客的數量、保安的配置等。”兩個月後的本月16日，他實施了自己的計劃。

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