尹錫悅在強調超越黨派合作的第二天，強行任命韓東勛為法務部長. May. 18, 2022 07:52. . 尹錫悅總統17日任命了法務部長韓東勛和女性家庭部長金賢淑。尹總統前壹天在國會施政演說中強調了在野黨的超黨派合作，但僅過壹天，就向在野黨認為不合格的2名部長頒發了任命書。第壹次組閣人事中，尹總統不顧在野黨的否決強行任命國務委員，這已是第五次。曹國、秋美愛、朴範界、韓東勛等法務部首長連續4次在在野黨的反對下得到任命，也是不幸的事情。 韓東勛的任命意味著文在寅政府的法務部“脫檢察化”基調在回到原點。最近，檢察官出身的人士被再次起用，出任以前主要由法官和律師出身人士擔任的法務部次官。檢察官出身的人再次擔任部長，部長、次官都是檢察官出身，也是朴槿惠政府之後5年來的第壹次。總統室的人事推薦和人事檢驗、公職綱紀、總務部門的6名秘書級人士中，有5人是檢察官或檢察調查官出身，輔佐總統夫婦的附屬室也還有3名檢察調查官在工作。代替前青瓦臺民政首席室的法律秘書室，除了警衛處之外，在總統室部門中規模最大。檢察官出身的人士也被重用為部長和次官級官員。正因為如此，才出現了“檢察共和國”的說法。 尹總統在提名韓東勛後，曾就其用意解釋說：“這是收起刀，握住筆。”法務部長雖然不直接指揮檢察機關的調查，但通過對檢察機關的人事權和監察權，完全可以控制檢察機關的調查。可以用常設特檢的籌碼確定具體的調查對象，還會決定派遣哪個檢察官到特檢。韓東勛把過去政府對自己的降職人事等稱為“近乎瘋狂的用刑”。在這種情況下，如果檢察機關對過去政府進行調查，稍有不慎就會被認為是報復性調查。在被稱為尹總統分身的韓東勛的影響下，檢察機關的調查更容易卷入政治中立的是非。 協治需要朝野雙方的讓步，但基本前提條件是執政黨先退壹步。施政演說後，在沒有與在野黨進行秘密協商的情況下，強行任命在野黨抗議的部長，令人難以接受。共同民主黨反對稱，“如果強行任命韓東勛部長，就是總統率先打破協治”，將推進解除韓東勛的職務。批準對國務總理韓德洙的人事聽證結果等政局僵持的責任大部分，現在應該由執政黨來承擔。

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