中立國瑞士：“考慮與北約舉行聯合軍事演習”. May. 18, 2022 07:54. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 受俄羅斯入侵烏克蘭的影響，中立國芬蘭和瑞典正在推進加入北大西洋公約組織，而另壹個中立國瑞士也考慮與北約成員國舉行聯合軍事演習，正在完全倒向西方。 據路透社報道，瑞士國防部安全政策負責人法爾比·富利16日表示：“正在制定包括與北約國家舉行聯合軍事演習、討論彈藥供應等問題在內的報告。瑞士和北約領導層可能會討論定期舉行高層會談的方案。” 他表示，瑞士之所以沒有參與壹戰和二戰，“中立”本身並不是目的，而是中立有利於瑞士的安全，因此根據情況，放棄中立會有利於國家利益。他還壹再強調，“最終解釋中立國概念的方式可能會發生變化”。此前，13日訪問美國華盛頓的瑞士國防部長維奧拉·阿姆赫特也表示：“瑞士應該與美國主導的軍事同盟緊密合作。” 19世紀初，法國在滑鐵盧戰役中戰敗，與英國等其他歐洲國家簽訂《巴黎條約》，瑞士由此成為中立國。但在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯允許向烏克蘭出口瑞士產彈藥，凍結俄羅斯富豪在瑞士境內的資產等，正在對俄羅斯進行制裁。 輿論也非常友好。在最近的輿論調查中，56%的受訪者表示“贊成擴大與北約的關系”。在俄羅斯發動進攻之前，只有37%的人表示支持。 15日，正式表明加入北約意向的芬蘭和瑞典遇到了成員國土耳其反對的暗礁。土耳其總統埃爾多安16日表示，“如果芬蘭和瑞典的外交使節團想訪問安卡拉，就沒有必要來”，重申不能贊成反對土耳其的勢力加入北約。他把主張分離獨立的少數民族庫爾德人的政黨稱為“恐怖組織”，並重申，如果兩國支援庫爾德人，就不允許它們加入北約。加入北約需要30個成員國的壹致同意。

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