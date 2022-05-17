高句麗殘忍的5月. May. 17, 2022 07:45. . 公元645年農曆三月，唐朝太宗皇帝親自率領大軍抵達遼東。這是爲了實現攻占高句麗的夙願。剛開始是乘勝長驅。隋朝4次進攻期間，從未淪陷過的遼東城不堪一擊被攻陷了。隨著蓋牟城、白岩城淪陷，突破了高句麗第一道防禦線，似乎要滲透到第二道防禦線鴨綠江。當時是5、6月份。驚慌失措的高句麗爲了在第一線擊潰唐軍而派出了大軍，但在駐跸山戰鬥中大敗。但是最後剩下的堡壘安市城拒絕投降，戰鬥到了最後。從農曆7月份開始的進攻雖然拖了3個月，但安市城卻始終沒被唐軍所逾越。在此期間，唐軍計劃的進攻時間全部消耗殆盡。無論多麽強大的國家，也不能無限期地持續這種全面戰爭。最後，唐太宗不得不撤退。 對于從少年時期開始參戰，一生積累華麗勝利和名聲的太宗來說，高句麗遠征的失敗是恥辱中的恥辱。不服輸的他在2年後將戰略從全面進攻改爲消耗戰爭。減少遠征軍的規模，攻擊高句麗防禦線的正面，只攻占特定地區，然後撤走，以此來折磨他們。就這樣消耗高句麗的體力後，649年5月准備再次大規模進攻時，唐太宗突然離世了。 臨死前，唐太宗下達了停止進攻高句麗的诏書，但唐朝繼續戰爭。結果，雖然1968年高句麗滅亡，但由于過度的戰爭和過度培養的軍閥，唐朝也因內戰而衰弱。 普京不是像唐太宗那樣的名將，也沒有親自站在一線。盡管如此，突然聯想到烏克蘭戰爭的理由是什麽呢？盲目的戰爭、獨裁者的野心導致的戰爭會毀滅一切。到了6月，俄羅斯社會的體感痛苦也會變大。即使普京說要放棄戰爭，至少到明年爲止，世界將因嚴重的糧食和經濟問題經曆苦難時期。戰爭使所有人成爲犧牲者。自私的獨裁者也包括在內。6月對有人來說會成爲最殘忍的一個月嗎？

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