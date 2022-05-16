61歲烏克蘭男子和寵物狗壹道遠行225公裏，逃離俄羅斯占領地. May. 16, 2022 08:08. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 從3月初開始，烏克蘭東南部要塞馬裏烏波爾壹直處於俄羅斯軍隊的封鎖之下。壹名61歲烏克蘭男子冒著俄羅斯軍隊轟炸和屠殺平民的危險，帶著壹只寵物狗逃到225公裏外的南部紮波裏紮，成為熱門話題。 英國《衛報》13日在頭版頭條介紹了曾當過廚師的佩丁的“逃離馬裏烏波爾記”。俄羅斯軍隊對馬裏烏波爾各處進行了導彈攻擊，食物和水也耗盡後，他於4月23日帶著壹個生活必需品包、9歲的寵物狗“朱朱”，毫無準備地離開了家。由於激烈的戰鬥，道路各處都被挖斷，屍體也比比皆是。雖然每次聽到爆炸聲和裝甲車經過時，全身都要能感受到震動，但他不顧壹切地壹門心思走路。 佩丁第壹天就來到了距離馬裏烏波爾20公裏的尼科爾斯克的壹個村莊，他在那裏遇見了16歲兒子被俄羅斯軍隊殺害的男子。佩丁說，“雖然15年前戒了酒，但在‘今天埋葬了兒子’的男人面前，我沒法忍心拒絕喝酒”，和他喝著伏特加聊了很多。 他說，此後直到抵達紮波裏紮為止，他不得不通過無數個檢查站，而且經常被軍人帶到某個地方或受到種種恐嚇。”經過以殘酷而臭名昭著的車臣軍檢查站時，他撒謊說：“我患有胃潰瘍，為了治病，正在前往紮波裏紮。” 他還說，前往紮波裏紮必須通過壹座橋，那座橋部分遭到破壞，如果稍有不慎走錯壹步，就會面臨掉到30米以下的危險。歷經千辛萬苦，他走過了那座橋，面前出現了岔路口。他不知道哪條路通向紮波裏紮，但壹名卡車司機突然停在他面前，拉著他兩個小時，把他送到了能看到烏克蘭國旗的紮波裏紮的外圍。他還介紹了旅行中壹段軼事，那名司機壹路上什麽話都沒有說，到達紮波裏紮後給了他1000赫利尼亞（約5萬韓元），並對他說“祝妳好運”。 佩丁抵達紮波裏紮後，走進了滿是誌願者的帳篷裏。當介紹自己來自馬裏烏波爾時，帳篷內所有人都看著自己，他回憶著當時說：“這是光榮的瞬間。”

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