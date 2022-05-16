金正恩：“建國以來大動亂”……朝鮮新增新冠患者達30萬. May. 16, 2022 08:09. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鮮有癥狀新冠感染者連日劇增。朝鮮國務委員長金正恩表示，“惡性傳染病的傳播是建國以來的大動亂”，毫無保留地流露出了危機感。韓國政府計劃最早在本周初向朝鮮正式提議提供疫苗及醫療用品等援助，但金正恩能否接受還是未知數。但據悉，朝鮮內部居民動搖已經擴散到地方上，因此有預測稱，如果擴散到無法控制的情況，以防疫為媒介，南北對話可能會打開大門。 據朝鮮官方媒體報道，朝鮮境內12日有新增發熱病例1.8萬人（12日），13日增至17.44萬人，13日晚至14日下午6時再度增至29.6180萬人，呈劇增趨勢。考慮到朝鮮內部的情況，由於自我檢查工具等不夠充分，甚至用“發熱人員”而不是“確診者”來形容，很難掌握確診與否，預計實際確診者更多。截至14日，朝鮮國內累計死亡人數也達到42人。就朝鮮新冠疫情現狀，高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）分析說：“新冠疫情初期，中國武漢市的致命率可能達到3%至5%。”天主教大學醫學院（微生物教室）名譽教授白順英（音）預測：“兩三個月內，朝鮮總人口的60%至70%將被感染。” 金正恩14日主持召開政治局協商會議，把目前的情況稱為“大動亂”，還強調“傳播並非在地區之間無法控制”。這暗示朝鮮暫時不會接受外部援助，而將采取以封鎖為中心的社會控制來應對的方針。但也有人預測，如果沒有國際援助，朝鮮將很難堅持下去。實際上，朝鮮中央通訊社報道稱，“因用藥疏忽而死亡的人數占很大比重”，朝鮮內部的情況已經處於混亂狀態。韓國政府高層官員15日在與《東亞日報》的通話中表示：“已在本周初確認了朝鮮內部居民動搖的跡象，”“因為與朝鮮軍隊的動向等有關，正在密切關註內部情況。”

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