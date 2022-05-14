韓國政府：“朝鮮新冠疫情嚴重……如果提出要求，將援助疫苗和醫藥品”. May. 14, 2022 07:30. by 崔智善 aurinko@donga.com. 尹錫悅總統就朝鮮新冠疫情擴散情況表示，如果朝鮮提出要求，可以支援疫苗及醫藥品。他的意思是，盡管朝鮮在尹錫悅就任之前就提高挑釁程度，但與此無關，韓國仍然可以提供人道主義援助。 總統室發言人姜仁善13日通過書面簡報表示：“尹總統計劃向朝鮮居民支援新冠疫苗等醫藥品，”“具體的支援方案將與朝鮮方面進行協商。” 因此，雖然有分析認為，從尹錫悅政府初期開始，通過防疫合作，僵化的南北關系可能會打開缺口，但總統室對實際措施持慎重態度。總統室高層相關人士表示：“朝方沒有聯系我方，”“今後將探討有什麽事情可以與國際社會壹起做，並拭目以待。”這位人士還表示：“我們已經做好了如果朝鮮請求幫助就認真討論的準備。” 朝鮮罕見地公布了累計新冠確診病例規模等，加強了內部防疫。朝鮮《勞動新聞》當天報道說：“從4月底開始，不明原因的發熱疾病在全國範圍內爆發性地擴散，”“短時間內出現了35萬多名發熱者，12日壹天內出現了18000名發熱者。”這是朝鮮首次承認新冠確診事實並公開具體數字。據悉，韓國政府當局也認為朝鮮新冠疫情擴散的情況非常嚴重。戴著口罩出現在正式場合的朝鮮國務委員長金正恩12日訪問國家緊急防疫司令部，表示“防疫體系存在漏洞”，指示封鎖全國所有道、市、郡。

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