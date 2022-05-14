美國得州韓裔美容院遭槍擊，3名韓裔女性重傷. May. 14, 2022 07:31. by 任寶美 bom@donga.com. 美國全國廣播公司（NBC）等媒體當地時間12日報道說，在美國得克薩斯州達拉斯韓人城美容院，3名韓裔女性遭到槍擊。該美容院由韓人經營，事發當時有3名職員和1名客人等4名韓國女性。 達拉斯警方11日召開記者會表示：“11日下午2點20分，壹名身穿黑色衣服的黑人男子打開美容院的門，開槍打傷了3名女職員,”“雖然還沒有發現（以亞洲人為對象的）憎惡犯罪的明確線索，但並不排除這種可能性。”據悉，受害者被立即送往醫院，沒有生命危險。達拉斯警方公開了監控錄相拍攝的嫌疑人和逃跑車輛，正在追蹤。 美國聯邦調查局達拉斯分局當天也表示：“在支援警方調查的同時，如果在聯邦層面發現犯罪嫌疑，將立即展開調查。”根據得克薩斯州法律，槍擊犯罪是有期徒刑2~20年的2級重罪，但如果被判斷為憎惡犯罪，將被分類為1級重罪，並受到5~99年有期徒刑的處罰。 沃斯堡韓人會12日發表聲明稱：“達拉斯因這種令人厭惡的犯罪登上地區及全國新聞頭條，對此感到遺憾，”“希望亞裔美國人積極對憎惡犯罪發聲。” 最近壹兩年間，美國對亞裔的憎惡犯罪呈增加趨勢。去年在佐治亞州亞特蘭大，壹名20多歲白人男子向亞洲人經營的3家水療店開槍，導致4名韓國人等6名亞裔女性死亡。輿論調查專門企業皮尤研究最近進行的調查結果顯示，63%的亞裔美國人回答說：“感覺以自己為對象的犯罪正在增加。”

한국어