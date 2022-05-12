把政策拋在腦後，只談“單壹化”的教育監選舉. May. 12, 2022 07:44. . 在6月1日的地方選舉日，還將選拔17個市道的教育監。教育監是負責幼兒園和小學、初中、高中教育的首長，擁有決定是否廢除私立高中或擴大革新學校等教育整體相關事項的權力。每年考試實施次數和上學時間、供餐菜單的最終決定權者也是教育監。對中小學教育界的影響力比教育部長還要強大，被稱為“教育小總統”。 但在距離選舉還有3周的今天，候選人之間的政策競爭仍然被拋在腦後，各陣營的單壹化問題攻防戰非常激烈。因新冠疫情而惡化的學歷低下和私教育費負擔、教師們對明年開始實行的高中學分制的集體抗議等，教育監需要解決的懸案不止壹兩個。但是，在首爾，直到正式候選人登記前壹天的昨天為止，中立、保守陣營的3名候選人就單壹化候選人決定方式進行了漫長的協商。進步陣營也正在就包括教育監曹喜昖在內的3名候選人是否單壹化展開拉鋸戰。京畿道隨著進步陣營候選人之間的單壹化協商的延長，政策討論已經消失。 候選人們只專註於單壹化的原因，是選民們的漠不關心決定了各陣營的單壹化當選和落選。單獨舉行教育監選舉時，投票率僅為10%至20%。從2010年開始，隨著地方選舉日的同時舉行，投票率有所上升，但10名選民中只有4人知道教育監候選人的名字和承諾。也就是說，大部分人只看候選人是進步還是保守就投了票。在2014年和2018年首爾市教育監選舉中，保守陣營雖然獲得過半數選票，但票數卻出現分散，因此進步陣營的單壹候選人曹喜昖靠漁翁之利接連當選。 2007年以實現教育自治為名引進教育監直選制後，在無理的單壹化協商過程中塞錢或當選後非法特別錄用的事實被曝光，站在法庭上的教育監不計其數。雖然教育的政治中立是憲法明示的價值，但是根據教育監的政治色彩，小學、初中、教育的偏向性爭議也接連不斷。需要重新思考的是，花費巨額稅金，大量出現不正之風的教育監、制造教育政界的非教育性教育監選舉是否應該如此放任不管。

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