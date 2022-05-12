生與死的循環. May. 12, 2022 07:44. . 出生的一切生命終有一天會死去。 雖然不可能不知道這個顯而易見的事實，但真正面臨死亡時，誰都會害怕。芬蘭畫家阿爾伯特•埃德費爾特在25歲青年時期，以死亡爲主題畫了一幅畫。之後這幅畫還在巴黎沙龍展上展出過。爲什麽異國的年輕畫家偏偏選擇了死亡主題呢？畫作在沙龍上得到了怎樣的評價？ 埃德費爾特出生在芬蘭南部美麗的漁村波爾沃並在那裏長大。20歲左右他前往巴黎，在那裏修學，以畫家身份活動，但一到休假季節就回來，把故鄉的風景和人們的面貌記錄在畫幅上。這幅畫也是以波爾沃近郊海濱爲背景畫的。 讓人聯想到電影中的某個場面的畫面中，船上馱著兒童棺材移動的6個人登場。看似家人的他們以各自的方式忍受著深深的悲傷。身穿黑色喪服的左邊的奶奶臉部扭曲，旁邊的女人將視線轉向遠海。劃槳男人們的表情也非常嚴肅。中間的少女看起來比任何人都悲傷。她一只手緊握著鮮花，似乎還沒有做好送走家人的准備。埃德費爾特之所以選擇以“家人的死亡”爲主題，可能是因爲這是他自己親身經曆的內容。他也是因爲小時候失去了父親，所以比任何人都清楚失去的痛苦，因此與獨自留下的母親維持了一輩子的深厚關系。在離開家的時候，他寄了數百封信回來，擔心母親，照顧母親。 完成的畫作在1880年的沙龍展上展出，受到了好評。作爲芬蘭畫家，他首次獲得了三等獎。法國批評家們毫不吝惜地稱贊道：“沒有過分傷感地表現家人的死亡，而是表現出了被當作生與死的循環的一個家庭的高貴面貌。”畫家似乎也想著死亡，勸人們盡情地愛身邊的人。美術評論家

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