美國情報總監：“普京準備打持久戰…… 如果出現失敗的危險，可能會使用核武器”. May. 12, 2022 07:45. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國家情報總監海恩斯（照片）預測，如果俄羅斯總統普京面臨失敗的危險，有可能為了扭轉戰局而使用核武器。他預測，普京不會滿足於準備長期作戰、只掌握親俄勢力較多的烏克蘭東部頓巴斯，而是想占領烏克蘭西部國家摩爾多瓦親俄勢力控制的地區德涅斯特裏亞。 據《衛報》等媒體報道，海恩斯10日在美國參議院軍事委員會聽證會上表示，“在烏克蘭的失敗是對普京政權的實際威脅”。他還預測，普京為了不放棄權力，可能會使用核武器等極端手段。海恩斯說：“普京總統的野心和現在俄羅斯的軍事力量不壹致。今後幾個月可能會出現無法預測、緊張加劇的情況。”他預測，俄羅斯也有可能宣布戒嚴令、強制調整產業生產等。 海恩斯表示：“現在不自信戰爭會以頓巴斯戰鬥徹底結束，”“普京總統正在烏克蘭準備長期紛爭。想要實現超越頓巴斯的目標。” 他說：“普京的目標是控制南部港口城市敖德薩，然後將占領地擴大到摩爾多瓦的德涅斯特裏亞。”如果按照普京的計劃，烏克蘭將成為不靠黑海的內陸國家。但海恩斯認為這樣的計劃成功的可能性很低。 有分析稱，因戰爭長期化而陷入困境的俄羅斯正在集體埋葬本國陣亡者，因俄羅斯軍隊而犧牲的烏克蘭平民也更多。烏克蘭情報部門當天通過通信監聽公開了壹份文件，裏面有俄軍士兵說“在頓巴斯頓涅茨克州的壹個集體埋葬地，數千名俄軍陣亡者的屍體堆積到人的高度”。聯合國駐烏克蘭人權觀察組組長馬蒂爾達·博格納向路透社斷言：“實際平民死亡人數比推測值還要多。”據聯合國掌握的情況，至少有3381名烏克蘭平民犧牲。

한국어