韓國強化高危險度高血壓管理標準，定為130/80. May. 12, 2022 07:46. by 李智允記者 asap@donga.com. 高血壓患者中患有糖尿病或有心腦血管疾病危險因素的人，應將血壓降低到收縮壓130mmHg、舒張壓80mmHg以下。與現有的方針相比，標準得到了加強。 大韓高血壓學會11日發表了上述內容的《2022高血壓診療指南》。該方針自2018年以後時隔4年再次被修改。根據此次方針，“高危險度高血壓”患者的目標血壓標準從140/90mmHg強化到130/80mmHg。也就是說，在進行藥物治療時，血壓要控制在低於這個水平。 高危險度高血壓患者是指雖然沒有並發癥，但具有3個以上心腦血管疾病危險因子的人。主要心腦血管疾病的危險因素有糖尿病、吸煙、高膽固醇數值、肥胖等。無癥狀長期損傷者也是高危高血壓患者。以前，這些人血壓在130/80~140/90mmHg時，判斷為高血壓前壹階段，但今後將被分類為高血壓患者。 新的診療指南反映了最近的研究結果。以高齡層東方高血壓患者為對象進行的研究結果顯示，將收縮壓控制在130mmHg的患者與將收縮壓控制在140mmHg的患者相比，心血管疾病的發生較少。對此，美國於2017年將高血壓標準統壹強化到了130/80mmHg。 其目的在於更加積極地管理血壓，預防並發癥。大韓高血壓學會理事長林尚賢（富川聖母醫院循環內科教授）解釋說：“高血壓患者患糖尿病的情況正在增加，”“其宗旨是為了降低並發癥的危險，應更加積極地降低血壓。” 沒有並發癥、危險度不高的單純高血壓患者將維持目前的標準（140/90mmHg）。此次方針勸告，任何人至少每兩年測量壹次血壓。這是為了早期診斷高血壓。特別是血壓在120/80~140/90mmHg水平或有高血壓、心腦血管疾病家族病史的人，最好每年測量壹次血壓。

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