25%的企業表示：“希望尹政府把勞動改革作爲最優先課題”. May. 10, 2022 07:55. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 衆企業將“勞動限制”選爲新政府需要推進的改革課題。經濟團體也在尹錫悅總統就任之前強調了勞動限制等規制改革的必要性。 全國經濟家聯合會9日表示，在以250家大企業和250家中小企業等500家企業爲對象進行的問卷調查中，25.2%的企業認爲，最優先規制改革推進課題是“勞動規制”。其後依次爲“環境與能源”（15.9%）、“大企業”（14.1%）、“建設與建築”（13.5%）等。 對于新政府的規制改革政策方向，“爲刺激經濟的暫時性規制延期”占28.5%，所占比率最大。“改善違反全球標准的舊規制”占22.9%，“爲培養新産業的相關規制整頓”占20.4%，緊隨其後。 另外，企業感受到的規制改革感受度爲95.9點，仍然很低。雖然比去年的92.1點有所上升，但未能達到100點。規制改革感受度是調查企業對前一年政府的規制改革是否滿意的結果，超過100意味著“滿意”，否則意味著“不滿意”更多。 經濟團體當天通過有關尹總統就任的評論，強調了勞動限制等各種規制改革的必要性。 大韓商工會議所表示：“希望新政府克服物價、彙率、供應網出現差池等短期危機因素，同時在中長期內實現國家、社會發展和經濟再次飛躍”，“希望積極解決規制、勞動、公共、教育等各種改革課題。”與此同時，大韓商工會議所期待民官從綜合觀點出發，共同解決這些問題。 全國經濟家聯合會表示：“通過重新點燃民間的增長活力，挽救經濟迫在眉睫”，“爲了發掘未來食品和創造優質工作崗位，請盡全力打破規制。”韓國經營者總協會囑咐道：“爲了符合國際標准的大膽規制改革和勞資關系先進化，將帶頭改善法律和制度。”也就是說，要創造能夠提高韓國經濟活力的“適合企業經營的環境”，使企業投資活性化、創造工作崗位、經濟增長等良性循環發生。 中小企業中央會也表示：“應該改善最低工資、每周52小時制、重大災害處罰法等讓中小企業感到困難的過度規制”，“通過設立相生委員會等消除兩極化現象的制度基礎，轉換爲大企業和中小企業共同增長的經濟結構。”

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