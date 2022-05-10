失去一側聽覺…兩班倒工作…“明天是音樂劇明星”. May. 10, 2022 07:56. by 李志勳記者•金泰彥記者 easyhoon@donga.com,beborn@donga.com. “作曲家爲什麽還要提高最後一個音呢？都耗盡了精力…….” 7日下午，在首爾麻浦區東亞數碼媒體中心進行的A頻道《音樂劇明星》的拍攝現場。音樂劇《瑪麗居裏》、《亞瑟王》的音樂導演申恩景詢問了剛剛結束音樂劇《死亡筆記》中主人公萊托的歌曲試演的參加者。 “好像是爲了將主人公逐漸升溫的感情在下一個場面中最大化。” 當參賽者用顫抖的聲音回答時，申恩景導演和他對視著說。 “聲音的完成度足夠了…….不是以本人的想法分析歌曲的音樂結構，而是模仿別人的感覺，有點可惜。重新唱一下吧？” 在當天的拍攝中，《音樂劇明星》的18名參加者接受了音樂劇導演和音樂導演的指導。《音樂劇明星》是從2015年開始連續8年由大邱國際音樂劇節（DIMF）舉辦的音樂劇演員發掘項目，頻道A從2019年開始每年制作選秀節目。今年迎來第四季的《音樂劇明星》將于10日晚11時10分首播。 指導節目由曾執導音樂劇《維特》的趙光華和活躍在話劇、音樂劇中的金泰亨導演、申恩景、李京華音樂導演擔任指導。趙光華導演對參賽者的演技也提出了建議。 “在歌曲中氣氛發生改變的話，演員的行動也應該做出相應改變…….歌詞好像一點都沒有分析清楚。” 對于導師尖銳的指責，參加者點頭表示贊同。 “不要躲在旋律裏，跟著本人的話走。” “具體解釋一下情況。” “強弱調節要自然。” 當天接受指導的18名參賽者是在全體728名報名者中，通過從3月開始爲期兩個月的比賽的人。因爲參加選秀的條件是“24周歲以下”，所以應聘者多數是10多歲到20歲出頭。DIMF事務局長朴正淑（音）解釋說：“除了比賽之外，還另外設置指導節目的原因是，《音樂劇明星》並不是單純地選拔冠軍的節目，而是爲了實際提高參賽者的實力而制作的。 從今年開始，通過更加嚴格的競賽規則增加了緊張感。與之前如果得到5名評委中4位的認可，被判爲合格不同，從本賽季開始需要得到全體評委的選擇。沒有得到全票選擇的參賽者將當場被淘汰。評委工作由音樂劇演員鄭英珠、邁克爾•李、闵佑赫、Ken以及音樂導演張素英擔任。 擁有各種各樣故事的參加者們的故事也是主要看點。從今年連續第4年挑戰的音樂劇明星“四修生”開始，到不顧家裏的反對，同時進行工廠兩班倒和兼職的志願生，雖然失去了一側聽覺卻不放棄夢想的青年，到白天在公司晚上往返于練習室的上班族…….擔任《音樂劇明星》導演的田慶南PD表示：“如果傾聽擁有各種故事的參賽者如何將現有的音樂劇曲目重新诠釋爲自己的故事，並包含著某種信息唱歌的想法，看節目的時候會更加有趣。” MC由音樂劇《祭壇男孩Altar Boyz》（2016年）中飾演主人公馬修的演員李伊京擔任。李伊京說：“看到參賽者努力發揮各自的個性和優勢的樣子，真的有很多被感動的瞬間”，“希望向著夢想一步步前進的人絕對不要放棄，爲你們加油。”

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