19歲的阿爾卡拉斯能否終結男子網球界的“德納費三國時代”. May. 10, 2022 07:55. by 黃奎引 kini@donga.com. 卡洛斯•阿爾卡拉斯（19歲•西班牙•世界排名第6位）正在鞏固其在男子網球界的司馬炎（236~290年）的地位。就像結束魏、蜀、吳割據的中國三國時代的司馬炎一樣，阿爾卡拉斯也被評價爲負責諾瓦克•德約科維奇（35歲•塞爾維亞•第1位）、拉斐爾•納達爾（36歲•西班牙•第4位）、羅傑•費德勒（41歲•瑞士•第46位）君臨的“男子網球三國志”結局的新星。 9日，阿爾卡拉斯在男子職業網球（ATP）巡回賽大師1000系列賽馬德裏公開賽單打決賽中，以2比0（6-3、6-1）完勝亞曆山大•茲維列夫（25歲•德國•第3位），刷新了2002年開始的該大賽最年輕（19周歲零3天）的冠軍紀錄。阿爾卡拉斯表示，“看到納達爾（2010年）在馬德裏公開賽上奪冠，我第一次夢想成爲網球選手。因此，獲得該大賽冠軍意義更加特別。” 上月24日在巴塞羅那公開賽上奪冠的阿爾卡拉斯憑借當天的冠軍，成爲繼自己的偶像納達爾（18周歲零11個月6天）之後，曆史上第二個在四大滿貫賽事次一級的大師1000系列賽中取得兩個冠軍的選手。阿爾卡拉斯在上月25日以18周歲零11個月20天的年紀占據世界排名第9位，也是繼納達爾（18周歲零10個月22天）之後，曆史上第二年輕進入前十名的選手。 阿爾卡拉斯在紅土球場舉行的該大賽8強賽上首次戰勝納達爾後，在半決賽上又擊敗德約科維奇。阿爾卡拉斯是第一個在紅土大賽上連續戰勝上述兩位選手的球員。對戰排名前10位的選手取得7連勝的阿爾卡拉斯以28勝（3負）保持著賽季最多勝記錄。 阿爾卡拉斯在16日開始舉行的本賽季第二個大滿貫賽法國網球公開賽上也被評價爲強有力的冠軍候選人。納達爾也在19歲當時的2005年以法國公開賽冠軍爲契機，跻身男子網球“三巨頭”的行列。阿爾卡拉斯說：“我認爲法國公開賽是挑戰的舞台。我想挑戰一下，在（五盤三勝制）大滿貫賽事中，我的實力到底能走多遠。”

한국어