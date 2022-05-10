韓東勛：“‘完剝檢調’，國民的憂慮很大” VS 共同民主黨：“是要打架嗎？”. May. 10, 2022 07:56. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 共同民主黨和國民力量黨9日在法務部長候選人韓東勛的人事聽證會上，就所謂的“完剝檢調”(完全剝奪檢察機關調查權）法案發生了正面沖突。 韓東勛當天在國會法制司法委員會舉行的聽證會上致辭時表示：“最近國會通過了‘完剝檢調’法案，即將實施，國民非常擔心，”“該法案很難處罰腐敗的政界人士和公職人員，這壹過程中國民將遭受的損失過於明顯。” 共同民主黨立即要求韓東勛進行道歉。共同民主黨議員金鐘民（音，下同）聲討說：“執意使用‘完剝檢調’壹詞是想打架，”“雖然我參加過多次聽證會，但在致辭中表示‘要打上壹架嗎’的候選人還是第壹次。”對此，國民力量黨議員尹漢弘表示：“共同民主黨為什麽要強行處理？如果是非常好的法律，怎麽會強行處理呢？” 在經過近兩個小時的攻防戰後，在下午開始的聽證會上，共同民主黨主張有必要對韓東勛的高中生女兒捐贈筆記本電腦、外國代筆作家等“攢資歷”疑惑進行強制調查。該黨議員金容瑉批判道：“女兒的攢資歷活動可以成立第三方賄賂罪、瀆職增財、妨礙業務、違反著作權法等，”“從韓候選人強調的公正、正義和常識來看，當然是調查對象。” 對此，韓東勛回答道：“未成年的女兒被‘打上坐標’，受到難以承受的攻擊，因此受到了沖擊，”“上傳了沒有用於入學考試，也沒有計劃使用的習作水平的文章，連調查的話都說了出來，有點過分。”

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