韓東勛:“‘完剝檢調’,國民的憂慮很大” VS 共同民主黨:“是要打架嗎?”. May. 10, 2022 07:56. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 共同民主黨和國民力量黨9日在法務部長候選人韓東勛的人事聽證會上,就所謂的“完剝檢調”(完全剝奪檢察機關調查權)法案發生了正面沖突。 韓東勛當天在國會法制司法委員會舉行的聽證會上致辭時表示:“最近國會通過了‘完剝檢調’法案,即將實施,國民非常擔心,”“該法案很難處罰腐敗的政界人士和公職人員,這壹過程中國民將遭受的損失過於明顯。” 共同民主黨立即要求韓東勛進行道歉。共同民主黨議員金鐘民(音,下同)聲討說:“執意使用‘完剝檢調’壹詞是想打架,”“雖然我參加過多次聽證會,但在致辭中表示‘要打上壹架嗎’的候選人還是第壹次。”對此,國民力量黨議員尹漢弘表示:“共同民主黨為什麽要強行處理?如果是非常好的法律,怎麽會強行處理呢?” 在經過近兩個小時的攻防戰後,在下午開始的聽證會上,共同民主黨主張有必要對韓東勛的高中生女兒捐贈筆記本電腦、外國代筆作家等“攢資歷”疑惑進行強制調查。該黨議員金容瑉批判道:“女兒的攢資歷活動可以成立第三方賄賂罪、瀆職增財、妨礙業務、違反著作權法等,”“從韓候選人強調的公正、正義和常識來看,當然是調查對象。” 對此,韓東勛回答道:“未成年的女兒被‘打上坐標’,受到難以承受的攻擊,因此受到了沖擊,”“上傳了沒有用於入學考試,也沒有計劃使用的習作水平的文章,連調查的話都說了出來,有點過分。”

