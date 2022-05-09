孫興慜攻入英超聯賽第20球，幫助球隊客場戰平強敵利物浦. May. 09, 2022 07:46. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）作爲亞洲球員，首次在歐洲足球五大聯賽中單賽季攻入20球。這是他距離2010年在德國甲級聯賽漢堡隊出道歐洲足球第一級聯賽後，已過去了整整12年時間。 8日，在英超聯賽（EPL）客場對陣利物浦的比賽中，孫興慜在下半場第11分鍾率先打進一球，這是他本賽季的第20粒聯賽進球。在包括EPL在內的歐洲足球五大聯賽西甲（西班牙）、意甲（意大利）、德甲（德國）、法甲（法國）中，孫興慜是第一個在單賽季打進20粒進球的亞洲球員。在1日與萊斯特城隊的比賽中攻入第18、19粒聯賽進球的孫興慜刷新了此前由前國家隊主教練車範根在德甲勒沃庫森隊效力時期的1985~1986賽季創造的歐洲聯賽韓國球員單賽季最多進球紀錄。 如果孫興慜在本賽季剩下的3場比賽中再進一球，將追平亞洲球員在歐洲大陸所有甲級聯賽單賽季的最多進球紀錄。伊朗國家隊前鋒阿裏雷紮•賈漢巴赫什（費耶諾德隊）在征戰荷甲聯賽的2017~2018賽季，曾攻入21球，成爲最佳射手。這與孫興慜自己此前在2020~2021賽季創下的單賽季正式比賽個人最多進球（22球）相比，也只差1球。孫興慜在本賽季歐洲足球聯盟（UEFA）歐會杯上也攻入了1球。 目前位居英超聯賽射手榜第二位的孫興慜將與當天沒能進球的對方前鋒穆罕默德-薩拉赫（30歲•22球）的差距縮小到2球，使射手王競爭更加激烈。包括當天的比賽在內，孫興慜在最近7場比賽中攻入9球，以成熟的球感追到了薩拉赫的眼皮底下。在最近7場比賽中，薩拉赫只在上月22日與曼聯隊的比賽中攻入2球。從最近的這種氣勢來看，孫興慜反敗爲勝的可能性也非常大。英格蘭是“足球的故鄉”，甲級聯賽已有130多年的曆史，但至今爲止還沒有亞洲球員獲得過射手王。在與利物浦隊的比賽結束後，孫興慜表示：“比起我進球，球隊參加歐洲冠軍聯賽更重要。只要球隊能贏球，我即使不進球也沒關系。”托特納姆熱刺隊在下半場第29分鍾被利物浦扳平比分，最終雙方以1比1握手言和。目前，托特納姆熱刺隊積62分（19勝5平11負），落後少賽一場的第四名阿森納隊1分。EPL只有進入前4名球隊才能參加下個賽季的歐足聯冠軍聯賽。熱刺隊和阿森納隊將于13日展開直接交鋒。 利物浦隊主教練尤爾根•克洛普賽後表示：“托特納姆熱刺隊的世界級前鋒正在准備反擊。孫興慜和凱恩獲得了充分休息，這就是我們在今天的比賽中陷入苦戰的原因。”因當天的失利，利物浦停止了從去年11月21日與阿森納隊的比賽開始的安菲爾德（利物浦主場）12連勝。

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