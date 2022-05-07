美國白宮迎來233年來首位黑人女性發言人. May. 07, 2022 07:15. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國歷史上首次任命壹名黑人女性為“總統之口”白宮發言人。在美國首位黑人女性聯邦大法官即將誕生之際，美國歷史上的又壹個“玻璃天花板”被打破。 美國總統拜登當地時間5日表示，將任命首席副發言人卡琳·讓-皮埃爾（45歲）為白宮發言人。拜登表示：“卡琳將代表美國國民引領溝通，”“她將成為代表拜登政府和我的強烈聲音。”黑人女性被任命為白宮發言人是自1789年美國政府成立以來的第壹次。拜登總統2月還提名聯邦上訴法院法官布朗·傑克遜為第壹位黑人女性大法官。 現任發言人簡·普薩基在當天的新聞發布會上表示：“她是第壹位成為白宮發言人的黑人女性，也是第壹位表明自己是‘性少數者’的黑人女性，”“她將向世人展示，只要懷揣著大夢想努力工作，就能真正實現夢想。” 新任發言人讓-皮埃爾1977年出生在加勒比海的法屬馬提尼克，是跟隨海地出身的父母在5歲時來到美國的移民。讓-皮埃爾是三姐弟中的長女，因父母是分別為出租車司機和看護人的雙職工，從小開始照顧兩個弟弟。她畢業於紐約理工大學，在哥倫比亞大學獲得行政學碩士學位，曾在紐約市議會和市民團體任職，2008年參加了前總統奧巴馬的大選活動，開始踏入政壇。 讓-皮埃爾2018年在推特上上傳了全家福，並寫道：“我是《美國夢》的產物，對此感到非常自豪，”“感謝為了把更好的生活留給可愛的三個子女而面對湧來的賬單恐怖而努力工作過的父母。”她還是與美國有線電視新聞網（CNN）記者蘇珊·馬爾沃同性結婚的女同性戀者。 拜登政府上臺後至今擔任1年零4個月發言人的普薩基將於13日卸任。據悉，她計劃在美國有線新聞頻道MSNBC工作。拜登當天稱贊普薩基：“白宮簡報室樹立了找回品位、尊敬和禮儀的標準。”

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