SSG金廣铉的王牌—變速球. May. 07, 2022 07:16. by 姜泓求 windup@donga.com. 截至6日，在職業棒球聯賽中展現出最吝啬投球（用來比喻投手給分很低的投球。優質先發即屬于此類）的是“歸來的王牌”SSG隊的金廣铉（35歲）。他的平均責任失分爲0.56，超過NC魯欽斯基（0.92）等，在該領域處于領先地位。他參加了5場比賽，目前取得了4勝。就留在美國職棒大聯盟（MLB）和重返SSG隊的問題，一直苦惱著，直到3月初才與球隊彙合，但從賽季初期開始，他就100%發揮了自己的作用。 原來金廣铉的主要武器是滑行曲線球。金廣铉甚至被歸類爲“兩種投球”類型，憑借快球和滑行曲線球，運用了強力投球。但是本賽季在該節目單中增加了變速球，正在成功調整中。 從進軍頂級聯賽之前的2019年開始，金廣铉集中精力研究第3個球種，在美國舞台上切身感受到了兩種投球風格的局限，除了變速球之外，還試驗了曲線球、下墜求等。最後，他決心將與快球軌迹相似、突然下降的變速球作爲第三個武器。 金廣铉的變速球在本賽季取得了進步。據利用軍用雷達技術分析投、擊球信息的Sportistics的“Trackman Baseball”顯示，金廣铉的變速球每分鍾平均旋轉數（RPM）從進軍美國前的2019年的1596轉增加到了今年的1661轉。 變速球的平均球速從2019年的時速128.1公裏增加到了如今的131.1公裏，這一點也很有意義。通常認爲理想的變速球球速是快速球的88~90%左右。金廣铉本賽季的平均快速球（時速146.1公裏）與變速球的球速之比爲89.7%。在2019賽季，這一比例爲86.9%。變速球雖然是搶奪擊球手時機的球，但如果球速與快速球相差太大，擊球手反而不會上當。 “金廣铉牌變速球”的握法也與衆不同。與用5個手指包住球的普通變速球握法不同，金廣铉像快速指叉球一樣，將球夾在第二、第三根手指之間，投出變速球。因此，職業棒球官方記錄企業“Sports2i”將金廣铉的變速球歸類爲二縫線快速球。 但金廣铉囑托表示，“無論是擊球手還是捕手，都認爲是變速球。希望大家能叫它變速求。”SSG數據中心負責人金正俊也解釋說：“彎向右撇子擊球手外側的軌迹與普通變速球一樣，過去金廣铉的變速球完成度並不高是事實，但現在他可以自由控制。” 隨著變速球完成度的提高，對方擊球手的頭腦也變得複雜起來。Kiwoom隊球員李政厚（24歲）說：“金廣铉前輩的球投得太好了，甚至感覺他在面對其他左撇子投手之前打了預防針。”

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