朝鮮豐溪裏出現核試驗準備跡象……維修坑道，出現卡車. May. 07, 2022 07:16. by 申鎮宇記者、尹相虎 軍事記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 niceshin@donga.com、ysh1005@donga.com、weappon@donga.com. 據悉，朝鮮的核彈頭小型化實際上已進入完成階段，鹹鏡北道吉州郡豐溪裏核試驗場又被捕捉到了準備進行核試驗的跡象。美國媒體也援引美國軍方和情報部門的話報道說，朝鮮將於本月進行第七次核試驗。韓國國防當局也認為，朝鮮進行核試驗的時間是尹錫悅政府上臺（10日）之後和美國總統拜登訪韓（20日）之前。 綜合6日《東亞日報》記者的采訪內容，韓國政府當局確認了朝鮮在豐溪裏核試驗場南側3號坑道附近直到前壹天還在進行維修工作的事實。入口外部新建的建築物正在進行收尾工作，捕捉到了人力和裝備在坑道繼續來往的情況等。 美國專門報道朝鮮消息的媒體“北緯38度”也報道稱，以4日拍攝的衛星照片為基礎，觀測到了貨車停在3號坑道周邊核試驗場指揮所大樓前。這是自3號坑道改造工作以來，首次在指揮所附近發現車輛。這意味著，朝鮮很有可能恢復在坑道連接主要外部道路和橋梁等的保安設施——指揮所，重新投入使用。 美國有線電視新聞網（CNN）當地時間5日援引拜登3名政府官員的話報道說，美國軍方和情報部門得出結論，朝鮮本月末可能會在豐溪裏核試驗場進行核試驗。這些官員表示：“正在關註朝鮮是否在核試驗場設置了要進行試驗的核彈。” 在這種情況下，白宮發言人簡·普薩基當天就朝鮮發射彈道導彈等問題被問到“是否會影響拜登總統的亞洲巡訪”時，回答說：“當然會有安保診斷。”但她同時表示：“在巡訪中，朝鮮發射導彈並不是令人擔憂的問題。” 韓國軍方部分人士分析說，朝鮮可能會在此次核試驗中接連進行被稱為“遊戲改變者”的小型核彈頭試驗。 通常彈頭越小、越輕，就越需要起爆裝置小型化等高技術。也就是說，如果朝鮮制造了更小的戰術核彈頭，通過壹次試驗很難證明其性能。對此，有人提出，豐溪裏核試驗場3號坑道在壹天或兩天內進行2、3次以上數千噸（1千噸等於1000噸TNT的爆炸力）級核試驗的可能性。3號坑道內部是擁有2個起爆室的“分支坑道”，這也是進行連鎖核試驗的有利條件。

한국어