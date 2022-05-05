全球金融危機水平的物價暴漲，新舊政府誰來張羅？. May. 05, 2022 07:42. . 上個月消費者物價比壹年前暴漲4.8%，高物價、高油價、高匯率的三高復合危機正式開始。4月份的物價上漲率是自2008年10月全球金融危機後13年零6個月以來的最高值。由大米、方便面、雞蛋等生活必需品構成的生活物價上漲率高達5.7%。與其他發達國家不同，如果將韓國物價統計中遺漏的自家居住費用也包括在內，物價上漲率將再提高壹到兩個百分點。 目前的世界性通貨膨脹是在各國政府、中央銀行為應對新冠疫情增加流動性的情況下，消費需求復蘇，但供應卻因全球供應網混亂、烏克蘭戰爭等出現差池而發生的。原油和天然氣等能源、生產電動車和電池所需的鎳、鈷、鋰等原材料、小麥等農產品價格同時上漲，預計情況好轉至少需要兩年時間。 為應對物價暴漲，美國聯邦儲備委員會今天淩晨上調了基準利率，韓國銀行陷入了苦惱之中。雖然提前將標準利率提高到1.5%，但如果美國連續推進0.5個百分點的“大步伐”，利率就會逆轉，海外資本流失可能會加劇。截止到今年4月，僅從韓國股市流出的外國資金就達13.76萬億韓元。但如果過快上調利率，家庭和企業的利息負擔就會加重，經濟就會迅速衰退。這將是自招最令人擔憂的滯脹（物價上漲中的經濟停滯）。 最近，從信息技術企業和大企業的人才爭奪戰、流通、平臺企業的送貨競爭開始的人工成本上升，正在演變成生產效率較低的其他行業的工資上調要求和勞資矛盾。原材料價格、人工費上漲，再加上推遲到大選之後的電力、天然氣等公共費用的上漲，中小企業、個體戶們陷入了比新冠疫情更艱難的狀況。 國內外出現的復合危機是即使政府和韓國銀行緊密合作也很難應對的挑戰。但是任期已接近尾聲的現政府放棄了應對通貨膨脹的策略，稍有不慎連內閣都沒能組成就即將上任的新政府考慮到四周後的地方選舉又推出善心政策，正在助長利率上調。不要忘記，如果稍有不慎就會使韓國經濟陷入泥潭。

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