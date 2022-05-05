李在明登場倒計時……共同民主領導層“將公開作出判斷”. May. 05, 2022 07:43. by 金志炫 jhk85@donga.com. 共同民主黨把與6月1日地方選舉同時舉行的7個國會議員補選地區（大邱市壽城、仁川市桂陽、京畿道城南-盆唐甲、江原道原州甲、忠清南道保寧-舒川、慶尚南道昌原-義昌、濟州乙）全部定為戰略選區。對於戰略公推前京畿道知事李在明（照片）的可能性，該黨領導層轉變了立場，表示“將公開作出判斷”。有評價認為，李在明的登場實際上已經進入了倒計時。 共同民主黨發言人申賢英（音）4日在國會結束緊急對策委員會會議後表示：“對7個戰略選區中的4個選區進行了戰略公推，今後將討論其余選區的候選人決定方式。”濟州乙選定了前總統政務秘書金漢圭、壽城乙選定了地區委員長代理金容洛、原州甲選定了原州市長元昌默、保寧-舒川選定了地區委員長羅昭烈。因李在明和總統職務接管委員長安哲秀等總統候選人級別候選人參選的可能性而備受關註的桂陽乙和盆唐甲被排除在當天的宣布之外。 申賢英表示：“對於剩下的選區，今後也將就戰略候選人和競選方式進行討論，”“最快將於6日舉行緊急對策委員會，（最晚）下周將包括緊急對策委員會在內壹道進行。”對於戰略公推李在明的可能性，他表示：“當天沒有討論，”“因為要盡快進行討論，所以本周或下周會對剩余選區的候選人進行討論。”該黨計劃在10日之前結束再補選公推。 共同民主黨內出現了要求李在明參加補缺選舉的聲音。外部輿論形成後，黨內部分人士自然而然地提出了“推舉論”。該黨首爾市長候選人、前代表（黨首）宋永吉當天在接受Newsis采訪時表示：“當選總統尹錫悅帶著候選人像進行選舉運動壹樣在地方巡回演出。李在明曾獲得1600萬張選票、以0.73個百分點的差距輸掉大選，在這種戰鬥時期讓他被關在後屋，這是利敵行為和利敵邏輯。”仁川地區民主黨所屬的18名基礎團體長、廣域市議員候選人當天也召開記者會表示：“（我黨）要想在選舉中獲勝，李（在明）前知事不應該單純地支援選舉，而應該參加補缺選舉。”

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