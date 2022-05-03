戰車時代結束了嗎？. May. 03, 2022 08:00. . 烏克蘭戰爭的“犧牲者”之壹就是坦克。這場戰爭將成為歷史上最大規模的投入反坦克武器的戰爭。據悉，截止到今天，僅美國提供的“標槍”導彈就超過了7000枚。如果加上其他武器，甚至有“壹人壹反戰車武器”的說法。 俄羅斯是傳統的坦克強國，隨著無數坦克被摧毀，甚至出現了戰車無用論。戰車首次登場的戰鬥是壹戰時的索姆戰役。雖然壹戰中還不是很活躍，但從戰車可能性中得到靈感的指揮官們，開發出了利用戰車的劃時代戰術。 二戰中，坦克成為了明星。像古德裏安、隆梅爾、巴頓這樣的裝甲指揮官成了明星將軍。蘇聯開發了T-34這壹傳說中的坦克，T-34在韓國戰爭中也大顯身手。位於烏克蘭國境正北部的庫爾斯克是二戰時期最大的戰車戰地。 就在那片土地上，被稱為世界第壹的俄羅斯坦克被反坦克導彈和反坦克炮徹底摧毀。現在戰車時代結束了嗎？筆者的答案是“不是”。如果要提出戰車無用論，就要解決更本質的問題。“戰車在戰爭中履行職責的必要性消失了嗎？”當然不是。裝甲車輛和移動炮臺的必要性依然存在。只是隨著反坦克武器的發達，現存的戰車在履行職責方面難度增大。如果說得嚴重點，戰車發揮戰術作用將變得更難。這不就是主張戰車無用論的理由嗎？ 總有壹天戰車會消失。但我們的問題不是戰車消失，而是應該聚焦於什麽可以代替戰車上。這決定了新的戰術將會登場，戰爭的形勢也會發生變化，在事先預測和應對的壹方和未預測和應對的壹方之間，將會上演戲劇性的勝負對決。這就是戰爭史上壹再出現的法則。

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