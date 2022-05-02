聽證會超級周……徹底驗證，剔除資質不達標者. May. 02, 2022 07:55. . 國務總理候選人韓德洙和18名部長候選人等尹錫悅政府第壹批內閣成員的國會人事聽證會將於本周正式舉行。以資料提交不到位為由，共同民主黨曾抵制過壹次的韓德洙人事聽證會，將於2日和3日舉行。對部長候選人的聽證會也從第壹天5人開始同時舉行，壹部分將持續到下周。可以說，聽證會“超級周”拉開了帷幕。 政權交替導致攻守互換，6月1日地方選舉也即將舉行。與“完全剝奪檢察機關調查權”的政局相吻合，為了掌握政局主導權，矛與盾的對決將更加激烈。共同民主黨預告：“19名都是下課的料”“不實檢驗帶來的不公正、無常識的人事大慘案”等攻勢。已經開始磨刀霍霍打算“幹掉誰”。國民力量黨則以“雞蛋裏挑骨頭”“阻撓新政府上臺”等邏輯築起了防禦墻。 大部分候選人確實都卷入了大大小小的道德性爭議。很難找到“沒有缺點”的候選人。壹些人批評說，這不符合尹錫悅強調的公正和常識。越是這樣，實體的真相比政治攻防戰更為重要。通過此次聽證會，應該壹壹查明針對各候選人提出的各種疑惑，判斷他們是否有資格擔任政府高層職務。 從公職上退下來後，從大型律師事務所收取高額咨詢費、受到“前官禮遇”指責的韓德洙，應該查明他是否幹了業務、拿那麽些報酬是否合理。就兩個子女進入慶北大學醫學院壹事、存在“老爸機會”疑惑的保健福利部長候選人鄭浩永（音）、夫婦和子女等4名家人都獲得富布萊特獎學金的社會副總理兼教育部長候選人金仁哲（音）的情況，也要查明真相。此外，配偶在家族名義的公司不正當領取工資的疑惑、兒子擔任網絡賭博相關公司管理人員疑惑等其他部長問題也要得到檢驗。 僅僅為了讓人落馬而提出毫無根據的疑惑或“小事大咋呼”等“讓人丟臉”的聽證會是不可取的。無條件包庇候選人、蒙混過關的態度也不對。檢驗公職執行能力也很重要。此次聽證會應該拋開政治派別，成為剔除公職力量下降、道德缺陷嚴重、資質不達標的候選人的場合。

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