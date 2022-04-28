金河成轟出MLB個人總計第10記本壘打，崔志萬連續兩場比賽擊出多次安打. April. 28, 2022 07:44. by 金培中 wanted@donga.com. 活躍在美國職業棒球大聯盟（MLB）賽場的韓國擊球手們像約好了一樣集體開始發威了。 27日，金河成（27歲•聖地亞哥教士隊）在美國俄亥俄州辛辛那提的大美國棒球場（Great American Ball Park）舉行的與美職棒大聯盟辛辛那提紅人隊的客場比賽中，作爲球隊第9號擊球手兼遊擊手首發出場，從第一個擊球位開始就擊出了本壘打。在球隊以0比1落後的第3局上半局，在2人出局的情況下，他面對辛辛那提隊的首發投手雷貝爾•桑馬爾廷投出的時速145公裏的第一球下墜球，擊出了越過左中間圍牆的本壘打。這是飛行距離達126米的大型本壘打。21日，在與辛辛那提隊的主場比賽中，擊出本賽季首記本壘打的金河成時隔3場比賽再次轟出了本壘打。在MLB效力的曆屆韓國擊球手中，他也是第7位擊出10記本壘打的擊球手。 在以5比1領先的第4局上半局，金河成在無人出局滿壘的情況下，以四壞球上壘追加得分等，當天以3次有效擊球、1支安打、2打點、2分的成績活躍在球場上，爲本隊以9比6獲勝做出了貢獻。本場比賽過後，他的賽季擊球率從0.182上升到了0.194（36次有效擊球、7支安打）。 活躍在坦帕灣光芒隊的崔志萬（31歲）連續兩場比賽擊出多次安打（一場比賽2支及以上安打）。同一天，在與西雅圖水手隊的主場比賽中，作爲4號擊球手兼1壘手首發出場的崔志萬取得了5次有效擊球、2支安打的成績。這是他繼25日與波士頓紅襪隊的比賽（2次有效擊球、2支安打）後，連續兩場比賽擊出複合安打。但遺憾的是，最終球隊以4比8敗北。 本賽季參加15場比賽的崔志萬在其中5場比賽中擊出2支以上安打，展現了良好的手感。 他的賽季擊球率爲0.357（42次有效擊球、15支安打），排在MLB全體第8位。

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