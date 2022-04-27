金正恩：“在根本利益遭受侵奪時，將使用核武器”. April. 27, 2022 08:13. by 申晋宇, 崔智善 niceshin@donga.com,aurinko@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩表示：“我們的核武器不能被束縛於只用於防止戰爭這壹使命，”“如果（有人）想要侵奪國家根本利益，我們將使用。”壹直以來朝鮮都以“遏制戰爭”為名推進核開發，現在露骨地威脅說可以擴大其使用目的和範圍。 金正恩在25日晚舉行的朝鮮人民革命軍成立90周年紀念閱兵式上發表演講時表示，“將繼續采取以最大速度進壹步加強和發展我國所擁有的核武的措施”，事實上預告了第七次核試驗。在尹錫悅政府上臺之前，朝鮮大幅提高了緊張程度。 在此次閱兵式上，朝鮮還動員了針對韓美的新型武器系統。特別是此次公開的新型潛射彈道導彈與去年1月首次公開的“北極星-5S”潛射導彈相比，長度加長，彈頭也變大了。有分析認為，這是以增加射程、可攜帶大量核彈頭的方式開發出來的，顯示了打擊美國本土的能力。 韓國總統職務接管委員會26日批評道：“過去5年間，朝鮮表面上主張和平與對話，實際上致力於開發威脅韓半島乃至東北亞和世界和平的手段。”青瓦臺沒有發表正式立場。但是，有觀察人士指出，隨著朝鮮此次誇耀式地宣布核開發的高度化，在任期內執著於韓半島和平進程的文在寅政府將不可避免地面臨責任論。

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