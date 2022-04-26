美國對中國實施半導體限制後，中國進口韓國産半導體占有率減少5.5%. April. 26, 2022 08:09. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 據調查，美國對中國實施半導體限制後，韓國産半導體在中國進口半導體市場上所占的比重有所減少。 全國經濟家聯合會25日表示，對與2018年相比，2021年中國進口半導體市場的各國占有率變化進行分析的結果顯示，韓國下降了5.5個百分點。這比制裁當事者美國（下降0.3個百分點）更受影響。中國台灣（4.4個百分點）、日本（1.8個百分點）、東盟6國（0.4個百分點）的占有率比美國的限制規定前有所增加。 美國商務部在2019年4月~2020年9月分四次以中國華爲、SMIC爲對象，以交易限制名單的方式限制了利用美國的半導體軟件、設備生産的半導體供應。 與美國制裁前的2018年相比，去年中國的半導體進口規模增加了37.2%。韓國産進口雖然增加了6.5%，但與競爭激烈的台灣産（57.4%）、日本産（34.8%）等相比，增幅較小。 中國進口韓國半導體的比重減少的決定性原因是受美國限制的影響，韓國企業中斷了華爲的供應。以制裁開始的2019年爲基准，華爲在三星電子和SK海力士的總銷售額中所占的比重分別爲3.2%（約7.37萬億韓元）和11.4%（約3萬億韓元）。

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