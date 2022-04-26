對絕對武器的幻想. April. 26, 2022 08:10. . 1915年4月22日，在伊斯普裏戰役中，德軍向英、法軍隊噴灑了毒氣。雖然《國際公約》已經禁止使用毒氣，但隨著戰爭趨於激烈，德軍未能抵擋住誘惑。憤怒的協約國軍隊也解除了使用有毒氣體的禁令。由此，壹戰成了史無前例的化學武器的試驗場。 德軍之所以被禁用武器所誘惑，其邏輯是，無論用什麽方法，只要能盡快結束戰爭，對所有國家和人都是有益的。這也不是什麽創意性的邏輯。從機關槍到核武器，殺人武器登場時總是在額頭上掛著這樣的名分。 那麽毒氣會變成遊戲規則改變者嗎？並沒有。第壹次噴射毒氣時，德軍壹舉殺傷了數千名協約國軍隊，取得了擊敗敵人的成果。但是，即使上演了這樣的殺人劇，德軍推進的距離也不到10公裏。 協約國軍隊很快找到了解決方案，制作並普及了防毒面具。雖然從目前的標準來看初期防毒面具有些粗糙，但效果卻出乎意料地好。因為毒氣也處於剛剛起步的水平。毒氣狠狠地折磨了雙方士兵。給廣大士兵留下了終身的殘疾和後遺癥。僅此而已。它只是使戰爭變得更加殘酷，但與戰爭的勝負無關。 略加思考，就可以知道毒氣不能成為遊戲規則改變者的原因。首先，德國或協約國軍隊的科技、產業能力相差無幾。雖然某壹方產品可能更優越，但並不是單方面的優勢。如果有制造鑰匙和鎖等攻擊用武器的技術，同樣可以制造防毒面具等防禦用裝備。當飛機開始被用作武器時，有人對能夠從天上俯瞰地面部隊進行攻擊抱有幻想。有如宙斯閃電般的絕對武器登場了。並不是。防空炮和地空導彈挫敗了夢想。更致命的對抗者是對方的飛機。 為什麽人類不能放棄對絕對武器的幻覺呢？從經營到政治到人生都是如此。如果執著於有它就壹下搞定“萬事大吉”的誘惑，得到的只會是“回擊”。 歷史學者

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