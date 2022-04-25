銀行利息生意帶來第壹季度最大利潤，沒有制動裝置的“貪欲金融”. April. 25, 2022 07:48. . 韓國5大金融控股公司今年第壹季度的凈利潤首次超過了5萬億韓元。與去年同期相比，KB、新韓、韓亞、友利金融控股的凈利潤激增8%~32%，只有NH農協金融的凈利潤小幅減少。這樣的好業績是去年8月以後基準利率經過4次上調1個百分點期間，銀行上調貸款利率比存款利率更多的“利息生意”的結果。 雖然有人指出銀行因存貸利差而輕易賺錢，但金融圈最近的利潤規模卻非常罕見。這是因為隨著停留在股票和房地產上的資金回到銀行，在貸款財源增加的情況下，連存貸利差也暴漲，利息收入大幅增加。實際上，主要銀行的6個月以下定期存款在1年內增加了55%，存貸利差幅度在短短兩個月內上升了0.3個百分點。金融圈之所以獲得大規模利息利潤，並不是因為銀行的營業能力，而是因為絕對有利的資金情況和利率結構。 與銀行的“獨自繁榮”不同，家庭因利息負擔而彎下了腰。受“拼命投資”和“舉債投資”的影響，債務像滾雪球壹樣越滾越大，整個家庭貸款規模達到了1862萬億韓元。如果基準利率上漲1個百分點，每戶每年就要承擔88萬韓元的利息負擔。去年以最大業績舉行獎金盛宴的銀行再次熱衷於利息生意，這是無視他人因上調利率而飽受痛苦的貪婪行為。 銀行業是通過支付結算和信用創造功能，使資金流向國家經濟的壹種基礎產業。政府之所以賦予銀行壟斷性營業權，是因為其作用與把利益最大化作為首要目標的壹般企業不同。在即使賣光資產也很難償還債務的高危家庭達到38萬戶的危機局面下，銀行要做的事情不是利息生意，而是分擔痛苦。穆迪警告韓國的家庭負債在發達國家中處於最高水平，銀行應以負責任的態度予以應對。銀行在透明地公開存貸利差結構的同時，還要考慮減少弱勢群體的貸款本息負擔的方案。

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