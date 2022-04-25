俄羅斯導彈奪走“三個月嬰兒”的生命……“這孩子有什麽威脅……”. April. 25, 2022 07:48. by 李恩澤 nabi@donga.com. 當地時間23日，在烏克蘭東南部展開總攻勢的俄羅斯軍隊用巡航導彈攻擊了南部港口城市敖德薩，導致出生3個月的嬰兒和母親等至少8人死亡。烏克蘭總統澤連斯基說：“這孩子對俄羅斯形成了什麽威脅?這幫狗崽子們（bastar誒s）。”正在南部重鎮馬裏烏波爾的亞速鋼鐵廠進行最後抗戰的烏克蘭軍隊公開了在這裏避難的女性和孩子們的視頻。這些孩子們呼籲“想再次看到陽光”。據悉，在首都基輔郊區布恰市，肆意實施集體屠殺的俄羅斯軍隊還設置了所謂的死刑執行場和兒童收容所。 ○ “50多天沒看到天空和陽光了” 據美聯社等媒體報道，當天俄軍戰略轟炸機TU-95在黑海上空發射的至少6枚巡航導彈中，有2枚擊中了敖德薩平民居住設施和軍事設施。當天是俄羅斯正教會慶典復活節前壹天。據外電報道，在俄羅斯莫斯科教堂進行復活節前夜彌撒期間，俄羅斯導彈攻擊了烏克蘭平民居住地。 據敖德薩當局透露，在此次空襲中，平民女性瓦萊麗婭·格洛丹和出生3個月的嬰兒死亡。瓦萊麗婭的丈夫尤裏·格洛丹在自己的臉書上上傳了全家福，哀悼說：“親愛的兩個人，在天堂裏，永遠在我心裏。” 澤連斯基當天在基輔的壹個地鐵站召開記者會，用激昂的聲音說：“嬰兒出生壹個月的時候戰爭開始了，三個月的時候死亡了。妳能想象現在會發生什麽事情嗎？”接著他又憤怒地說：“沒有什麽特別能表達的。這幫狗崽子們！” 當天網上還發布了烏克蘭軍和3000多名平民被俄羅斯軍包圍後背水壹戰的亞速鋼鐵廠內部的視頻。視頻中還看到了地下避難所裏的女性和孩子們的身影。兩個月沒有看到陽光的孩子們聚在壹起用智能手機玩遊戲。壹名少年說：“想看到陽光，想呼吸新鮮空氣。想回家。長時間呆在黑暗的地方，眼睛都看不清了。” 壹名少女說：“2月27日與媽媽、奶奶壹起離開了家，那天以後就再也沒有看到天空和太陽了。”壹名女性說：“至少有15名兒童。水和食物都已耗盡。請保障孩子們的安全。”烏克蘭士兵在分發糧食時，還聽到了要求水和食物的聲音。俄軍再次對亞速鋼鐵廠發動了進攻。 ○ 俄軍在布恰設立死刑執行場 在數百名平民被殺害的“布恰大屠殺”發生的布恰中，俄羅斯軍隊有組織地運營死刑執行場和兒童收容所。 據美國《華爾街日報》23日報道，俄羅斯軍隊以村莊四層建築為據點，將平民監禁在這裏後拷問或殺害。壹名幸存者證實：“建築地下有130多人被困，用俄羅斯士兵們吃剩的食物堅持了下來，”“走廊的地板上血淋淋的，俄羅斯軍隊的酒桌後面的紅酒瓶、啤酒瓶到處都是。”該幸存者稱附近的另壹棟二層建築被用作死刑執行場，“被帶到那裏的人被槍殺”。此外，報道還公開了看得到散落在地上的彈殼的現場照片。 附近另壹棟建築被用作監禁兒童的收容所。俄軍撤離後，居民們在該建築入口處發現了5具雙手被綁在後面、後腦勺中槍傷的屍體。死難者的年齡尚不清楚。《華爾街日報》報道說：“駐紮在布恰的部分軍隊回到俄羅斯後，得到了普京總統的勛章。”

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