“准備好開派對了嗎”，點燃科切拉音樂節的aespa組合. April. 25, 2022 07:49. by 林熙允記者 imi@donga.com. “大家好！我們是aespa。我們准備好開派對了，大家准備好了嗎？” 23日（當地時間），在美國加利福尼亞州印第奧舉行的“科切拉谷音樂藝術節”（以下簡稱科切拉音樂節）的主舞台上，韓國4人女子組合aespa站了出來。用英語打招呼的成員們通過去年發表的《aenergy》打響了頭炮。 科切拉是北美最大的戶外大衆音樂節，每年吸引20多萬人前來觀看。此次是韓國組合首次正式受邀參加這裏最大的舞台—主舞台。早前的16日韓國歌手CL出演該舞台時，2NE1成員們時隔6年多再次聚在一起演唱了《我最紅》，但也只是一種“驚喜嘉賓”形式。aespa去年發表的首張迷你專輯《Savage》進入了Billboard專輯排行榜的前20位。 aespa在當天的舞台上演唱了《Black Mamba》、《Savage》、《Next Level》等5首歌曲。特別是首次推出未發表的新曲《Life's Too Short》，獲得了喝彩。集結的數萬名觀衆一致舉起手機相機，在新曲舞台上，隨著aespa的引導，雙手隨著節奏左右搖擺，場面非常壯觀。成員們表示：“這是我們在科切拉音樂節的初舞台。能夠在這麽多的觀衆面前演出，真是太幸福了。” 始于1999年的科切拉音樂節是每年4月約有200個音樂團隊參與，將沙漠氣候的平原打造成“音樂綠洲”的超大型慶典。今年aespa和CL作爲亞裔美國唱片公司“88 Rising”的聯合舞台演出陣容之一站在了舞台上。尹美萊和B.B也裝點了舞台。 韓國歌手中2011年電子音樂二人組EE（李允貞、李賢俊）首次出演科切拉音樂節。2016年Epik High組合受到了邀請。隨著韓國歌手們進軍世界慶典文化的象征—科切拉的主舞台，K-POP在演出市場的地位也將更加穩固。 截止到韓國時間25日下午，科切拉音樂節將在YouTube官方頻道轉播主要演出。今年，哈裏•斯泰爾斯、比莉•艾利什、Swedish House Mafia、“盆栽哥”The Weekend等將登台獻藝，點燃慶典。aespa的舞台在全世界進行現場轉播。

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