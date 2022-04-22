G20俄羅斯發表財務演說…美、英、歐盟離席，韓、日沒有退場. April. 22, 2022 07:35. by 金民 kimmin@donga.com. 20日，在美國華盛頓舉行的G20財長及中央銀行總裁會議上，正在推進對入侵烏克蘭的俄羅斯退出國際組織的美國等主要國家的經濟首長集體退場，以抗議俄羅斯。美國財政部長珍妮特•耶倫、美國聯邦儲備委員會（Fed•美聯儲）主席傑羅姆•鮑威爾、歐洲中央銀行（ECB）總裁克裏斯蒂娜•拉加德、英國央行行長安德魯•貝利等國際金融界巨頭全部參加了退場活動。烏克蘭裔加拿大副總理兼財政部長克裏斯蒂亞•弗裏蘭德也加入其中。相反，韓國經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基和日本、德國等國的長官沒有退場。 當天，以線下形式出席的耶倫部長和鮑威爾議長等在會議上通過視頻出席的俄羅斯財政部長安東•西盧阿諾夫（照片）的發言一開始就離開了會場。被特別邀請的烏克蘭財政部長塞爾希•馬爾琴科也離開了會場。同樣通過視頻出席的部分國家的經濟首長以暫時關閉攝像頭的行爲參與了此次活動。 耶倫部長在會見G20輪值主席國印度尼西亞代表團時譴責了俄羅斯的殘酷侵略行爲，並強調俄羅斯在國際社會上很難得到像以前一樣的待遇。他反複主張，在預定于11月在印度尼西亞巴厘島舉行的G20峰會上，應該抵制俄羅斯。21日，耶倫與馬爾琴科舉行了會晤，討論了援助烏克蘭的方案。 美國白宮發言人珍•普薩基也表示：“支持耶倫部長的措施。這表明俄羅斯總統普京和俄羅斯被孤立在世界舞台上。”會場外也對俄羅斯提出了批評。據政治媒體《政治報》報道，弗裏蘭德部長對俄羅斯官員批評說：“通過旁觀征集俄羅斯的戰爭犯罪。” 但是洪副總理在西盧阿諾夫長官發言前已經結束了演講，但並沒有退場。 在7個主要國家（G7）中，德國、日本、意大利等3個國家的財政部長也堅守崗位。G20層面譴責俄羅斯的聯合聲明也未能通過。西盧阿諾夫部長反駁道：“不要將經濟機構G20政治化。”

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