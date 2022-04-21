進口小麥價格創13年來新高…3月份每噸突破400美元大關. April. 21, 2022 08:02. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 據悉，上月進口小麥價格時隔13年首次超過了每噸400美元。受俄羅斯入侵烏克蘭的影響，小麥價格持續高位運行，餐飲物價上漲的壓力進一步增大。 據關稅廳20日透露，上月進口小麥價格爲每噸402美元。這比一個月前上漲了8.8%，是自2008年12月以後13年零3個月以來的最高值。自2008年末以來，（進口小麥）每噸價格首次突破400美元大關。據分析，烏克蘭事態長期化、韓元對美元彙率上升、海上運費上漲等因素産生了影響。 國際小麥期貨價格上月初每噸超過450美元，持續暴漲。19日，芝加哥期貨交易所（CBOT）的小麥價格以每噸403.81美元收盤。與1年前相比，上漲了68.5%。俄羅斯和烏克蘭約占全世界小麥出口總量的30%。 隨著小麥價格的飙升，面粉含量高的食物價格也在上漲。據韓國消費者院價格信息綜合門戶網站“真實價格”透露，上月首爾地區的刀切面價格平均爲8115韓元（以一人份爲准），比一年前上漲了8.8%。刀削面價格超過8000韓元是自2014年相關統計以來的第一次。首爾的冷面、炸醬面價格也在1年內分別上漲了9.7%和9.4%。

한국어