修整擊球的世界第一高真榮：“將在父母面前展現長打秀”. April. 21, 2022 08:02. by 姜泓求 windup@donga.com. 克服低迷狀態，重新站上發球區（Tee box）。女子高爾夫世界排名第一的高真榮（27歲•索萊爾•照片）將參加21日（當地時間）在美國加利福尼亞州洛杉矶威爾希爾鄉村俱樂部（WilshireCountryClub•71杆）開幕的美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽DIO Implant洛杉矶公開賽（總獎金150萬美元•約18.5億韓元）。本月初，高真榮在參加本賽季首場大滿貫賽事雪佛龍錦標賽後，跳過上周的樂天錦標賽，休息了2周時間。 加上上個月的JTBC精英賽，高真榮在最近6個大賽中4次奪冠，但這樣的她在雪佛龍錦標賽上停住了腳步。她在第1輪比賽中打出高于標准杆2杆的成績，連續低于標准杆的成績在34輪被中斷。最終，高真榮以平標准杆288杆的成績並列排名第53位。這是自去年7月依雲錦標賽並列第60位以後的最低排名。 高真榮在20日舉行的正式記者會上說：“在雪佛龍錦標賽上，球的飛行距離並不遠”，“通過練習下揮杆，可以刨開地面，獲得力量。現在好多了。”本賽季高真榮的平均開球飛行距離爲253碼（約231米），比去年的258碼（約236米）略有減少。平時作爲幸運符的父母來看這周比賽，因此決心要展現良好的競技水平。高真榮在該大賽首次舉行的2018年獲得了並列第二名。除高真榮外，朴仁妃（34歲•KB金融集團）、金世煐（29歲•美迪惠爾）等21名韓國選手也將參加此次大賽。 同一天，韓國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽上，耐克森•聖納恩大師賽2022（總獎金8億韓元）將在慶南金海伽倻鄉村俱樂部（72杆）舉行。在2013年開始舉行的該比賽上，不僅沒有獲得大賽兩連冠，而且也沒有獲得兩屆以上冠軍的選手。衛冕冠軍、上賽季大獎•獎金王得主朴敏智（24歲•NH投資證券）將挑戰本賽季首場勝利和大賽首次兩連冠。

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