馬裏烏波爾最後的烏克蘭軍人：“不會向俄羅斯投降”. April. 21, 2022 08:02. by 李恩澤 nabi@donga.com. “雖然距離我們的最後只剩幾天或幾個小時了，但我們不會向俄羅斯投降。” 烏克蘭士兵與包圍烏克蘭南部要沖地區馬裏烏波爾的俄羅斯抗衡了50多天，他們19日向美國《華盛頓郵報》等媒體發送視頻，表明了堅決抗戰的意誌，並敦促提供國際社會提供援助。他們把亞速鋼鐵廠當作背水壹戰之地，表示“這可能成為我們最後的信息”，呼籲關註剩下的平民和受傷士兵。 烏軍指揮官、烏第36海軍陸戰隊少校塞爾希·博利納（音）在視頻中說：“敵人比我們多10倍。在空中和地面兵力等所有方面都壓倒我們，”“工廠地下有超過500名的傷兵和女性、兒童等數百名平民避難。受傷者正在地下室腐爛，沒有可以治療的藥物。” 據俄羅斯國防部推測，工廠內約有2500名烏克蘭軍人。此前，俄羅斯要求他們投降，並表示“將開辟避難的人道主義通道”，但烏克蘭軍方稱這是“謊言”，沒有同意。博利納少校說：“拜托全世界領導人。請堅決執行營救這裏的士兵和平民的行動，將他們轉移到第三國。” 馬裏烏波爾是連接俄羅斯2014年通過武力合並的克裏米亞半島與東部頓巴斯地區的戰略要地。當天，烏克蘭安全局監聽到的俄軍無線電中說：“俄羅斯正在飛來令人吃驚的東西。馬裏烏波爾的天空中將會掉落3噸重的東西，地面的壹切都會倒塌。”《華盛頓郵報》分析說：“如果因‘莫斯科’艦沈沒而遭受屈辱的俄羅斯攻陷馬裏烏波爾，對他們來說將是非常重要的勝利。”

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